共軍突宣布台海軍演！陸海空火箭軍「正義使命-2025」全面出動 解放軍部署「要港封鎖」高強度施壓？

中共解放軍東部戰區12月29日宣布，將從即日（29日）開始，組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，在台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東，展開「正義使命-2025」演習。東部戰區隨後補充，解放軍東部戰區將於明（30日）8時至18時，在台灣5個周邊海域和空域，進行重要軍事演習，並組織實彈射擊，「為了安全，在此期間有關船隻和飛行器不要進入上述海域和空域。」

解放軍東部戰區新聞發言人施毅陸軍29日表示，12月29日開始，解放東部戰區組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，在台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東，組織「正義使命-2025」演習，重點演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、要港要域封鎖、外線立體懾阻等科目，讓艦機多向抵近台島，諸軍兵種聯合突擊，藉此檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。

施毅並提到，這是對「台獨」分裂勢力和外部干涉勢力的嚴重警告，是捍衛國家主權、維護國家統一的正當必要行動。旋即，東部戰區公告聯合演訓區公告及示意圖，30日8時至18時，在公告的海域和空域，進行重要軍事演習，並組織實彈射擊。

賴清德上台後，共軍第4度大規模對台軍演

共軍此次軍演也是賴清德總統2024年5月上任後，中共第四度大規模對台軍演。2024年5月，共軍舉行了代號為「聯合利劍—2024A」的環台軍事演習，10月又進行「聯合利劍—2024B」。2025年4月，在台灣海峽中部、南部相關海域組織「海峽雷霆－2025A」演練，並稱行動將重點實施「查證識別、警告驅離、攔截扣押等科目，檢驗部隊區域管控、聯合封控、精打擊要能力。」

中共解放軍宣布2025年12月29日起進行「正義使命-2025」軍演。（圖／取自東部戰微信）

另外， 東部戰區也釋出軍演主題海報「正義之盾、破限除妄」，並用中英文寫下，「Theme Poster on Military Drills “Shield of Justice, Smashing Illusion” Released by PLA Eastern Theater Command 」、「快速機動，立體布勢，體系封控，一切外來干涉觸盾必亡！一切謀獨宵小遇盾即斃！」。

東部戰區釋出「正義使命-2025」軍演主題海報「正義之盾、破限除妄」。（取自東部戰區微信）

