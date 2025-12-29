共軍突宣布圍台軍演 國台辦：絕非針對廣大台灣同胞

中國國台辦砲轟，賴清德當局搞台獨分裂活動，嚴重破壞兩岸關係，嚴重威脅台海和平穩定，中方堅決反對台獨分裂行徑，並強調軍演並非絕對廣大台灣同胞。（翻攝自微博@國台辦發布）

中共解放軍東部戰區今日宣布，將在台灣周邊展開軍演。對此，中國國台辦砲轟，賴清德當局搞台獨分裂活動，嚴重破壞兩岸關係，嚴重威脅台海和平穩定，中方堅決反對台獨分裂行徑，並強調軍演並非絕對廣大台灣同胞。

解放軍東部戰區今（29日）開始組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，在台灣周邊展開「正義使命-2025」演習。有媒體今日於國台辦例行記者會提及軍演，對此有何評論？陳斌華回應，解放軍有關軍事行動是對「台獨」分裂勢力和外部干涉勢力的嚴正警告，是捍衛國家主權和領土完整的必要、正義之舉。

陳斌華轟，「賴清德當局搞『台獨』分裂活動，無原則媚外、無底線賣台，不惜犧牲台灣經濟發展和民生福利，在勾連外部勢力謀『獨』挑釁、窮兵黷武的邪路上狂奔，嚴重破壞兩岸關係，嚴重威脅台海和平穩定，嚴重損害中華民族根本利益和台灣同胞切身利益。對於任何『台獨』分裂行徑，我們決不容忍、決不姑息，必將痛擊。」

陳斌華接著強調，「台灣是中國的台灣，任何外部勢力妄圖介入台灣問題、干涉中國內政，必將在中國人民解放軍的銅牆鐵壁面前撞得頭破血流。祖國統一的歷史大勢不可阻擋，任何人不要低估我們捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力。」陳斌華也重申，兩岸同胞是一家人。

陳斌華聲稱，軍事行動是針對「台獨」分裂活動與外部勢力干涉，是為遏制台獨勾連外部勢力霍亂台海，從根本上維護國家主權和領土完整，維護中華民族根本利益和台灣同胞切身利益，絕不針對廣大台灣同胞。還喊話台灣同胞應認清賴清德當局台獨分裂路線的極端危險性與危害性，一起堅決反對台獨分裂與外來干涉，堅定守護中華民族共同家園，共創國家統一、民族復興的美好未來。

