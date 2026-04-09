共軍突宣布黃海實彈射擊！ 林楚茵：鄭麗文哭陵再大聲也沒用

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〔記者陳政宇／台北報導〕國民黨主席鄭麗文昨赴南京中山陵拜謁時數度哽咽，強調要「為所有人類種下和平的種子」。兼任民進黨發言人的立委林楚茵今(9日)直言，鄭麗文在中山陵哭得再大聲，中共完全不買單，事實證明中共對台灣軍事威脅更加大。

「國民黨還要繼續躺平？」林楚茵盤點，4月8日至9日，共機6架次、共艦8艘次，照樣侵擾台灣；同時，中共再追加發布航行警告，今天10時至16時在黃海北部實施實彈射擊。

林楚茵表示，事實證明中共對台灣軍事威脅更加大，鄭麗文已出發兩天，中共同樣把刀架在台灣脖子上。立法院長韓國瑜昨天才當著美國參議員訪團的面說，會盡力協助完成國防特別預算審查，不到半天時間，國民黨團就出來「打臉」韓，放話不出席今天下午的軍購條例協商。她質疑，「是韓國瑜空嘴薄舌講場面話？還是國民黨要等習近平點頭？」

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林楚茵說，如總統賴清德所言「和平需要靠實力」，能救台灣的只有今天下午，台灣自己的軍購條例協商，呼籲藍白立委睜大眼睛看清楚事實，台灣和平不能靠躺平。

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