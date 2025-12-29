共軍突宣布「正義使命-2025」軍演 範圍環繞全台、實彈射擊時間曝

[FTNN新聞網]記者洪宗荃／綜合報導

中共解放軍東部戰區今（29）日稍早突然發布公告，宣布組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，針對台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東，組織「正義使命-2025」演習，實彈射擊時間為30日上午8點至下午6點。

共軍今（29）日稍早突然發布公告，宣布組織「正義使命-2025」演習。（圖／翻攝自東部戰區微博）

對此，中國東部戰區新聞發言人施毅表示，演習重點演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、要港要域封控、外線立體懾阻等科目，艦機多向抵近台島，諸軍兵種聯合突擊，旨在深度檢驗戰區部隊在複雜環境下的聯合作戰實戰能力。

施毅也稱演習為對「台獨」分裂勢力和外部干涉勢力的嚴重警告，是捍衛國家主權、維護國家統一的正當必要行動。

