共軍突實施圍台軍演 我國防部：5個演訓區把12海浬劃設在內

放軍東部戰區今（29日）突宣布對台實施「正義使命-2025」軍事演習，於台海周邊進行實彈軍演。我國防部今下午4時30分召開記者會表達譴責，並說任何窮兵黷武均不可取，國防部會以實力捍衛台海和平。

國防部臨時記者會出席人員有：第一位副參謀總長執行官黃志偉上將、第二位政戰作戰局局長史順文中將、第三位情次室次長謝日升中將、第四位作計室次長連志威中將、第五位通次室次長解駿山中將、第六位空軍司令部參謀長李慶然中將、第七位陸軍司令部副參謀長吳松齡少將、第八位海軍司令部戰訓處處長原聖華少將、第九位法律司人權保障處處長于健昌少將、第十位戰規司建軍規劃處處長翁予恒少將、第十一位政戰局文宣心戰處副處長王宜弘上校、第十二位海洋委員會海巡署副署長謝慶欽先生。

情次室次長謝日升中將表示，共軍東部戰區發布5個聯合演訓區，海軍14艘、海警14艘，89架次主府戰機，69架次進入應變區。7點半宣布軍演，但7點半之前就已經開始行動，細節也不便透露。他披露，5個聯合演訓區範圍把台灣12海浬都劃設在裡面，至於三艘航母並未參加本次軍演。他補充，火箭軍有嚴密監控掌握，細節不便透露。會不會產生封控？周圍國際航線已經包含在演訓區裡面，附近起降飛機、國際航班、商船都會受到影響。

法律司人權保障處處長于健昌少將表示，此次軍演已屬武力威脅，違反聯合國憲章，亦未顧及周邊海上周邊安全，違反國際規範，呼籲中共回到以規則為主的國際秩序。

海洋委員會海巡署副署長謝慶欽表示，今早7點半同步偵獲4艘海警船，目前增加到14艘海警船，海巡署立即調派部署14艘一對一監控，成立應變中心，記者會現場並且播放回傳第一手影片。

