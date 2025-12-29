共軍突然發動大規模軍演 日本專家：料在三天內結束

共軍於我周邊海域從事對台針對性軍演概況。李政龍攝



中國解放軍東部戰區週一（29日）早上突然宣布發動包圍台灣的大規模軍演，中國官媒與官方發言指向是報復美國對台大規模軍售，威懾「外力干涉」。不過日本智庫笹川和平財團的專家山本勝也分析，這種說法只是藉口，軍演先前早就安排了。他認為為了營造明年4月川普訪中國的氣氛，這次軍演應該會在年底前、近幾天結束。

日本《朝日新聞》報導，山本勝也說，這種大規模軍事演習需要事前長期的準備，說是對付「外部勢力干涉」，只是事後找的藉口。美國是在美東時間17日、台灣時間18日宣布1110億美元的對台軍售案，距離軍演舉行的29日，經歷11天。

山本勝也分析，中國目前對美日台三方步調一致的行動高度警戒，才是發動軍演的關鍵因素。這些包括美國國會通過的各項涉台法案、日本首相在國會中對「台灣有事」的強硬答詢，以及台灣賴清德政府的動向。他說，北京認為這些是聯合向中國施壓。

他說，中國軍方自上個月以來動作頻頻，包括派遣航空母艦編隊進入太平洋，以及與俄羅斯轟炸機共同巡航日本週邊。此次環台大規模軍演可視為這些行動的「集大成」。

但是，為了確保明年初與美國的川習會能順利進行，中國需要提前營造氣氛。因此這種會刺激美國的大規模軍演，合理推測是計畫在今年年底前結束，以利鋪陳後續的川習會政治氣氛。

山本勝也指出，這次的軍演更靠近台灣，在東側更威脅台灣本島，力圖營造台灣「被封鎖」的感覺。而演習海域同時靠近日本與菲律賓，有同時牽制日、菲的意圖。

他強調，儘管中國聲稱是為了排除外力干涉而進行這樣的軍演，這次軍演已經表明，一旦台灣有事引發海上封鎖，日本必定受到直接影響。

