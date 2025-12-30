共軍突發繞台軍演 日媒分析：掩飾軍隊腐敗與將領大規模失蹤

中共中央軍委主席習近平12月22日晉升東部戰區司令員楊志斌和中部戰區司令員韓勝延成為上將的儀式，幾乎可說是「孤家寡人」的狀況，出席將領寥寥無幾。翻攝網路



中國在週一（29日）毫無預兆地發動包圍台灣的軍事演習，許多分析都指向日本首相高市早苗的台灣有事發言，以及川普政府最近宣布的對台規模最大軍售案。不過日本時事通信社分析，這次軍演可能還包括一個目的：掩飾共軍內部目前遭到大規模清洗的窘狀。

時事通信社以「破除貪腐負面影響？中國軍新任司令官就職後隨即展開軍演」為題，首先指出這次進行對台軍演的東部戰區司令員楊志斌，本月才剛剛上任，獲得習近平加頒上將軍階。

而楊志彬的前任，原東部戰區司令員林向陽10月才被宣告因涉及貪腐，遭共產黨開除黨籍與公職。負責東部戰區重要職位「政委」的劉青松，也已經許久沒有露面，廣被懷疑已遭查辦。

廣告 廣告

分析中指出，這次的演習名稱「正義使命-2025」，並未沿用林向陽任內的4月「海峽雷霆—2025A」，顯然是要做出區隔。

中共總書記、中央軍委主席習近平以打貪作為政績，但十多年來看來是愈打愈貪。今年10月以來，中共解放軍涉貪遭到懲處的名單幾乎包括所有最重要的職務，包括中央軍委副主席何衛東、軍委苗華。還有陸軍政委秦樹桐、海軍政委袁華智、火箭軍司令員王厚斌，以及武警部隊司令員王春寧。

而剛在演習前夕的本月27日，武警部隊政委張紅兵也證實下台。

此外，《南華早報》的報導也指出，陸軍司令員與海軍司令員近期已無公開活動活動。更引人注目的是，在22日由習近平出席，對東部戰區與中部戰區新司令員晉升上將的儀式中，空軍司令員常丁求與空軍政委郭普校竟然雙雙缺席。這兩名新司令員都是空軍出身，空軍的頭頭不出席更是令人滿懷疑問。

另外值得注意的是，中國國防部長董軍也在本月廣傳已遭到撤職，他的前任李尚福涉貪遭到開除黨籍剝奪軍銜，目前等待最後的判刑。這一整批全都是解放軍上將，在短期內不斷落馬被查，因此時事通信社分析認為，為了掃除這種將領貪腐、失蹤的情況，東部戰區司令楊志斌就有必要一上任就來展開一場大規模軍演，洗刷解放軍內部問題百出的形象。

更多太報報導

中共實彈演習兩波次27枚多管火箭 國防部：941架次民航機受影響

媒體問中國關於川普對圍台軍演反應 中國外交部問A答B

中共軍演「目標觀眾」非台灣？前美國務院高層揭：是川普與美日