共軍突襲宣布環台軍演！「正義使命－2025」演習範圍曝光

共軍東部戰區今（29）日突襲式宣布，將自即日起針對台灣周邊海空域舉行名為「正義使命－2025」的聯合軍事演習。（翻攝自微博）

共軍東部戰區今（29）日突襲式宣布，將自即日起針對台灣周邊海空域舉行名為「正義使命－2025」的聯合軍事演習，演訓範圍涵蓋台灣本島東、西、南、北及以東海域。東部戰區表示，此次演習旨在檢驗戰區部隊聯合作戰的實戰能力。

東部戰區聯合演訓區公告及示意圖。（翻攝自微博）

中國東部戰區新聞發言人施毅陸軍大校透過官方微博發布的消息，自12月29日起，解放軍東部戰區將組織陸軍、海軍、空軍及火箭軍等兵力，在台灣海峽、台灣北部、西南、東南以及台灣以東海空域展開聯合演訓。演習重點包括海空戰備警巡、奪取綜合制權、要港要域封控及外線立體懾阻等科目，並安排艦艇與軍機多方向接近台灣，實施多兵種聯合突擊。

施毅強調，此次演習是為了檢驗戰區部隊聯合作戰體系下的實戰能力，同時也是對「台獨」分裂勢力及外部干涉勢力的嚴重警告，並稱相關行動為捍衛國家主權、維護國家統一的正當必要舉措。

另據東部戰區公告，將於12月30日上午8時至晚間6時，在指定海域及空域進行軍事演習與實彈射擊，並公布具體座標範圍，要求相關船舶與飛行器避免進入，以確保安全：

北緯 26°32′00〞、東經 121°40′00〞，北緯 26°32′00〞、東經 122°36′00〞，北緯 25°43′00〞、東經 122°36′00〞，北緯 25°43′00〞、東經 121°40′00〞四點連線。

北緯 24°59′00〞、東經 120°04′00〞，北緯 25°39′00〞、東經 121°13′00〞，北緯 26°17′00〞、東經 121°13′00〞，北緯 25°37′00〞、東經 120°04′00〞四點連線。

北緯 23°27′00〞、東經 118°14′00〞，北緯 23°27′00〞、東經 119°13′00〞，北緯 22°13′00〞、東經 119°44′00〞，北緯 22°13′00〞、東經 118°45′00〞四點連線。

北緯 21°49′00〞、東經 119°16′00〞，北緯 21°49′00〞、東經 121°00′00〞，北緯 21°05′00〞、東經 121°00′00〞，北緯 21°05′00〞、東經 119°16′00〞四點連線。

北緯 21°58′00〞、東經 121°40′00〞，北緯 21°58′00〞、東經 122°28′00〞，北緯 23°23′00〞、東經 122°28′00〞，北緯 23°23′00〞、東經 121°40′00〞四點連線。

