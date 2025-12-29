共軍突襲宣布軍演 鄭麗文：台灣有民進黨真的是倒了八輩子的霉

〔記者林欣漢／台北報導〕共軍東部戰區今(29)日突襲式宣布將針對台灣舉行環島軍演，名為「正義使命-2025」，並稱「這是對『台獨』分裂勢力和外部干涉勢力的嚴重警告，是捍衛國家主權、維護國家統一的正當必要行動。」國民黨主席鄭麗文接受廣播節目《千秋萬事》專訪時表示，台灣有民進黨真的是倒了八輩子的霉，民進黨只要下架反核、台獨兩個神主牌，台灣馬上撥雲見日，兩岸馬上能看見和平的曙光，產業不用擔心缺電，馬上就有未來。

鄭麗文說，民進黨、賴清德讓反核、台獨擋住台灣的活路，口口聲聲說沒有台獨的問題，不需要宣布台獨，「我已經問了多少次了，為什麼不敢回答、不能回答，不願意下架台獨黨綱，整個民進黨上上下下，有哪個人可以出來回答國民黨主席鄭麗文的正式提問，請問你們何時下架台獨黨綱？」一大早就為了賴清德生氣，真不值得。

廣告 廣告

鄭麗文還說，因為兵兇戰危、兩岸局勢升高，她才會把推動兩岸和平，作為重大的使命與志業，未來三到五年之間，正是台灣的關鍵時刻，可是當家的每天鬧事，甚至不惜破壞台灣的民主憲政，台灣的民主憲政是防衛韌性最關鍵的一環，把台灣的自由民主法治破壞殆盡，這難道不是國安防衛的重要一環嗎？反核讓台灣陷入能源危機，每天說美國重視軍購，那美國難道不重視核能嗎，為什麼不講這個？美國已經說過多少次、多少年，不能理解台灣反核。

鄭麗文表示，當國民黨要提高職業軍人的待遇，民進黨卻頑強的抵抗到底，連三讀通過、幾百億照顧軍人的錢都不願意付，卻說要花幾兆元的錢買武器，才能夠保衛台灣，誰會相信你的鬼話？沒有展現任何與國軍站在一起的誠意與決心，所有的政治花招、話語騙術，都是為了選舉。

鄭麗文強調，民進黨錯誤的兩岸政策，就是將台灣推向兵兇戰危、讓國際社會高度焦慮的原因，賴總統一直不斷地試圖去挑釁、踩紅線的邊界，毫無感受到賴總統有想要緩和兩岸關係、釋出橄欖枝締造兩岸和平，因為兩岸越是對立，越有利賴清德販賣亡國感，而他也只剩下這個方法動員選票，因為他沒有任何的政績、個人的人格特質，來讓大家喜歡，也沒有任何可以解決問題的能力，只有不斷地加深兩岸的恐懼，透過仇恨、恐懼做政治動員，不斷地在內部找敵人。

鄭麗文表示，雖然這一招已經失靈，否則大罷免不會大失敗，但是賴清德已經沒有回頭路，他把自己的路走絕了，「我一直希望把他喚回頭，但他狠了心、鐵了心，就是要把這條絕路、死路走到底，更連累了2300萬台灣人民，是非常悲哀的事情」。

鄭麗文說，在野黨代表的才是真正的主流民意，代表的是台灣人民愛好和平，希望能對國際社會作出更大的貢獻，而不是幫國際社會當砲灰，這才符合國際社會共同的利益，更是保護台灣人民的不二法門，很可惜賴總統還是任性胡為，他一心一意想的就是要贏得明年大選，他擔心真正的跛腳，若明年無法勝選會被逼宮，這是他心中最深的恐懼。

【看原文連結】

更多自由時報報導

賴清德點名參選神預測？謝衣鳯：總統到訪前已表態

明居正直言「相信習近平太離譜」 鄭麗文竟嗆「這1句」

擁抱習近平卻彈劾台灣總統 賴清德轟藍白令人費解：社會自有公道

自由說新聞》國民黨「鄭習會」拉台灣陪葬？明居正揭騙局：相信習近平離譜！

