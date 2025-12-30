共軍突襲式環台軍演「有詭」？專家揭習近平圖謀：算盤打太精

國際中心／李紹宏報導

中國解放軍東部戰區於29日啟動「正義使命-2025」環台軍演，演練重點包含封鎖港口及爭奪海空主控權。不過隨著美日台戰略步調趨於一致，儘管砲火猛烈，日本軍事專家卻看穿習近平背後盤算，分析為了不徹底激怒華府，這場「軍事秀」可能在年底前劃下句點。

中國解放軍實施環台軍演。（圖／翻攝自東部戰區微博）

根據日媒《朝日新聞》報導，日本笹川和平財團戰略與嚇阻研究小組長「山本勝也」分析，大規模演習需長期籌劃，並非臨時起意，因此認為中國稱不滿美國對台軍售111億美元，才大動作軍演的「軍售回應」，僅是政治託辭。其核心動機在於反制美、日、台三方近期在防務議題上的高度整合，北京試圖透過軍事肌肉的展示，對國際間日益清晰的協防趨勢進行戰略施壓。

此次演訓在台灣東側部署更為逼近，意在營造實質封鎖的心理威懾，並藉由擴大活動範圍，同步牽制在南海及東海具備主權爭議的菲律賓與日本。這場軍演可視為近期中俄聯合巡航、航艦遠航等系列行動的「集大成」，象徵中國區域軍事壓力的升級。

中國國家主席習近平。（圖／翻攝自人民網）

儘管動作頻頻，北京仍極力避免局勢失控以維持美中外交彈性。考量到美國準總統川普預計於明年4月訪中，中方為鋪陳對話氛圍，預料將演習時程控制在3天內，即年底前，藉此避免過度刺激華府。

山本勝也強調，對日本而言，台海若遭封鎖，其能源與經貿航線將首當其衝。雖然解放軍此次未公開點名日本，但軍演區域已觸及鄰近海域，其傳達出的外溢風險不言而喻。這項軍事訊號正促使區域各方重新評估台海衝突對亞太安全秩序的長期衝擊。

