共軍突襲式「類封鎖」圍台軍演 路透：首提「阻外部軍事介入」

共軍今（２９）天突然宣佈展開「正義使命-2025」演習，演訓範圍幾乎包住台灣，而且逼近台灣西南方的領海基線，形成「類封鎖」態勢。這次公佈的演練科目跟過去不同，我國國防院專家指出，共軍首度提及「奪取綜合治權」、「外線立體懾阻」，也就是阻止台灣的友盟國家、外部軍事介入中共侵台。

共軍在12月29日清晨突然宣佈「圍台」軍演，並發布圖卡宣傳萬箭齊發射向台灣與東部外海。四小時後，第一波宣傳影片中，大陸央視記者稱已跟隨海軍編隊抵達台島以東相關海域。這波被命名為「正義使命-2025」的軍演，從29日起動員多軍種，30日將進行實彈射擊，重點演練封鎖台灣重要港口。

中國國防大學教授孟祥青在大陸央視訪問表示，演習北邊兩個區域正好位於台灣基隆港外海，等於宣示封控基隆港，西南兩個區域則在高雄左營的海空域，是台灣最大的海上航線，意味著台灣的任何生命線包括運輸線都在中共封控範圍內。

此次演習範圍涵蓋台海、台灣北部、西南、東南以及台灣以東區域，包圍密度更密集，且比歷年更逼近台灣，甚至幾乎貼近領海基線邊緣。我國國防安全研究院戰略所所長蘇紫雲指出，這等於是台灣北部、南部、西南、東南都直接面對可能的「準封鎖」狀況，而且宣佈的管制空域是無限高，意味著可能進行空中射擊演練，影響程度與「海峽雷霆25」演習不同。

今年上半年「海峽雷霆-2025A」軍演，模擬攻擊台灣天然氣接收站，但整體面向偏重海警層面、攔截扣押船隻。去年「聯合利劍A、B」重點演練海空戰備警巡，此次演習重點明顯不一樣，共軍公佈的演練項目首度出現「奪取綜合治權」與「外線立體懾阻」。蘇紫雲解釋，「外線立體懾阻」指的是「拒止戰略」或「外線作戰」，目的是阻絕可能協防台灣的友盟國家；而「聯合治權」則是首次出現的用語，意指聯合掌握台海周邊的電子戰及制空權、制海權，是總體作戰的一部分。

孟祥青聲稱，軍演命名「正義使命」展現的是維護國家主權的堅定與決心，反對外部勢力干涉和台獨勢力的堅強意志，具有正當合法性和合理性。大陸國台辦接力稱，此次軍演是遏制「台獨」勾連外部勢力、禍亂台海。路透社分析指出，這是中國首度挑明「嚇阻外部軍事介入」。

蘇紫雲還進一步強調，圍台軍演的同時，最近俄羅斯宣佈在元旦時會在日本北方四島進行軍演，加上北韓金正恩進行戰略巡弋飛彈操演，可能是中共、俄羅斯和北韓這個軸心進行總體演練測試，對民主國家施壓。華爾街日報則指出，北京想突破第一島鏈，台灣命運與美日緊緊相連。

