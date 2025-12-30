共軍突襲軍演如照妖鏡！律師：舔共內鬼現形！凸顯國民黨害台三大事實

黃帝穎痛批，鄭麗文唱和中共軍演，不敢譴責加害人中共，反檢討被害人台灣，「中共軍演如照妖鏡，讓檢討被害人的舔共內鬼現形」 圖：張良一 / 攝（資料照）

[Newtalk新聞] 中國解放軍東部戰區宣布，29日開始進行「正義使命-2025」環台軍演，30日將在台灣周邊5個公布的海域和空域範圍進行實彈射擊。對此，律師黃帝穎今（30）日直指，中共突襲軍演凸顯國民黨三大害台事實。

中共東部戰區29日突襲宣布針對台灣舉行環島軍演，黃帝穎發文表示，軍演凸顯國民黨三大害台事實，首先，國民黨7名立委黑箱赴中，回國後繼續擋國防特別條例，「在國會阻擋美國，向共軍表忠」。

「蔣萬安雙城論壇隔日，馬上被中共軍演狠狠打臉」，黃帝穎指出，台北市長蔣萬安高調訪中舉辦「雙城論壇」，共軍隔天就宣布突襲軍演，獨裁中共是說翻臉就翻臉，狠狠打臉蔣萬安，代表國民黨聲稱秉持兩岸一中「溝通能帶來和平」都是詐欺話術，證明國民黨訛稱「溝通換取和平」根本無用。

黃帝穎直言，中共軍演損害台灣漁民、商務運輸利益，更危害我國安全，但國民黨主席鄭麗文受訪竟稱，民進黨錯誤的兩岸政策，就是將台灣推向兵兇戰危，「台灣有民進黨真的是倒了八輩子的霉」，擺明對加害人中共卑躬屈膝，完全迎合中共檢討被害人，「中共軍演如照妖鏡，讓檢討被害人的舔共內鬼現形」。

黃帝穎痛批，鄭麗文唱和中共軍演，不敢譴責加害人中共，反檢討被害人台灣，藉機大罵台灣政府，但共軍軍演影響10萬人航班、衝擊漁民生計、損害商務運輸經濟利益，國民黨竟成爲中共軍演傷害台灣漁民、運輸業及旅客的幫凶。

