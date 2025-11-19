即時中心／高睿鴻報導

民進黨立委王世堅最近因過往的質詢片段爆紅，當時他曾怒嗆前台北市長柯文哲，「本來應該從從容容、游刃有餘；現在卻是匆匆忙忙、連滾帶爬！」，卻沒料到，這段「金句」如今不僅成為迷音及網路梗，甚至一路紅到中國去、還被改編成歌曲。最近，竟連中國解放軍都刻意對此「致敬」，於軍艦甲板上排出「從從容容、游刃有餘」；但王世堅今（19）也霸氣回應說：「台灣也不是省油的燈！我們也可以從容、也絕對游刃有餘」。

王世堅提到，最近自己有看到對岸解放軍，在軍艦甲板上排出「從從容容、游刃有餘」8個大字；「坦白講，好的話大家都能用，激勵士氣、展示決心，本來就是他們的自由」，他說。但之後王話鋒一轉，直言說，自己也必須提醒一句：台灣不是省油的燈。王世堅表示，我們的態度，可以從容；我們的準備，也絕對游刃有餘。

因此他認為，既然彼此都能「從從容容、游刃有餘」，那更沒有兵戎相見的必要，「全人類真正要追求的是和平，而不是互相放話、窮兵黷武」。

王世堅續指，台灣僅有3萬多平方公里、2300萬人；反觀中國900萬平方公里、14億人口。因此他認為，面對這樣的差距，「大者先退一步才叫氣度」；若要小的先退，那不是禮讓，而是投降。王世堅希望，昨天兩國之間或許還是敵人，但明天還不一定；但今天，確實可以在文化、經濟上交流，「求同存異，這才是正道」。

此外，王世堅更喊話解放軍，比起排字、喊口號，「槍已上膛、劍已出鞘」這類話更沒有必要。他直言說，話講得越絕「不會讓你更強」、反而只會讓氣氛更僵。他也認為，說穿了，解放軍後面恐怕想接的話是「匆匆忙忙、連滾帶爬」，但兩岸真的不用走到那一步；王世堅表示，台灣人熱愛和平、善良厚道，四百年來受過的委屈，同樣不比任何民族少。「我們會展現信心，也會展現決心，但不必用過激言論；力量該放在交流，而不是恐嚇」，他說。

綜上述，王世堅再次強調，「從從容容、游刃有餘」人人都能用，但自己更希望，能用在追求和平、追求未來，而不是軍艦上。「阿堅在這裡感謝大家的支持，也會繼續從從容容地說真話，游刃有餘地做對的事」，他說。

原文出處：快新聞／共軍竟在甲板排列「從從容容」隊形！王世堅反嗆：台灣也非省油的燈

