共軍繞台軍演 國台辦竟扯「非針對廣大台灣同胞」

針對週一對台發動的大規模軍演，中國國台辦明確表示，此舉是針對賴清德政府而來，中方對於賴政府「勾連外部勢力禍亂台灣」的行為加以遏制。

中國官媒報導，在週一下午的國台辦記者會中，記者問到中國解放軍東部戰區在台灣週遭展開「正義使命-2025」演習，國台辦對此有何評論？

國台辦發言人陳斌華說：「解放軍有關軍事行動是對台獨分裂勢力和外部干涉勢力的嚴正警告。」「賴清德當局搞台獨分裂活動，無原則媚外、無底線賣台……在勾連外部勢力謀獨挑釁、窮兵黷武的邪路上狂奔，嚴重破壞兩岸關系，嚴重威脅台海和平穩定。」

陳斌華稱：「任何外部勢力妄圖介入台灣問題干涉中國內政，必將在中國人民解放軍的銅牆鐵壁面前撞得頭破血流。」「有關軍事行動針對的是台獨分裂活動和外部勢力干涉，是為了遏制台獨勾連外部勢力禍亂台海……絕非針對廣大台灣同胞。」

他要求「廣大台灣同胞認清賴清德當局台獨分裂路線的極端危險性和危害性，同我們一起堅決反對台獨分裂和外來干涉，堅定守護中華民族共同家園，共創國家統一。」

