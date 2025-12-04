共軍與「不明飛機」對峙 最近100公尺

在陸日關係持續緊繃之際，解放軍重要宣傳平台「鈞正平工作室」3日晚間警告，日本若一意孤行推進擴軍備戰，再多研發「萬能血漿」也救不了自身陷入危險軌道的命運；同時，解放軍東部戰區也披露，東海戰備巡航曾與「不明飛機」近距離對峙，呈現周邊安全形勢的不確定與緊張。

鈞正平工作室指出，近期日本政府將部分防衛預算投入「安全韌性」建設，意圖研發無需血型匹配的「萬能血漿」，並制定戰時「戰俘處理」法律，顯示日本已將軍事準備由宏觀政策推向具體操作層面。評論認為，此類後勤與法律布局並非零散措施，而是日本系統性背離《和平憲法》、模擬戰爭的關鍵環節，其本質是為軍國主義回潮鋪路。

廣告 廣告

文章更直指，日本正推動包括突破GDP 2％防衛開支、首次出口殺傷性武器、討論修改「無核三原則」，以及在西南諸島部署進攻性裝備等連串動作，均針對地區局勢釋放極具挑釁意味的訊號。

評論批評，日本將「台海有事」視為高概率情境，在進行周密備戰，其擴軍步伐已遠超自衛範疇，正系統性拆除戰後和平架構。評論警告，若不恪守和平憲法與歷史教訓，日本在軍國主義道路上「狂飆突進」，只會自食惡果。

此外，《解放軍報》4日披露，東部戰區海軍航空兵近日在東海執行戰備巡航時，遭遇2架不明飛機挑釁。對方多次作出危險動作，甚至展示導彈姿態，最近距共軍戰機不到100公尺，對峙長達近20分鐘。面對緊迫局勢，共軍飛行員保持冷靜、穩妥處置，最終安全返航。

日台交流協會會長隅修三昨日在台日經貿會議中則表示，國際環境動盪不安，前途發展難測，長期以來的國際貿易體系如今卻面臨日益緊張的局面，甚至「有人」試圖以武力或威脅的手段，單方面來改變現狀；在這個情況下，台灣是日本極為重要的夥伴和珍貴的友人。