共軍艦見王世堅「從從容容」金句 綠委：被放大利用

學員在綜合登陸艦長白山艦的飛行甲板上，以人形排出民進黨立委王世堅的質詢金句，引發討論。（圖／東森新聞）





中共解放軍海軍989編隊15日從山東青島軍港啟航，展開遠海綜合實習。值得關注的是，航行途中，學員在綜合登陸艦長白山艦的飛行甲板上，以人形排出民進黨立委王世堅的質詢金句，引發討論。民進黨立委沈伯洋直言，王世堅的話被放大利用。

中共解放軍海軍989編隊啟航後，甲板上數千名官兵竟然用人體排出「從從容容游刃有餘」八個大字，這不正是民進黨立委王世堅的質詢名句嗎？立委（民）王世堅：「本來應該從從容容、游刃有餘。」

王世堅在對岸到底有多紅？不只網路上有千千萬萬種改編、翻唱版本，連國台辦都曾引用來反嗆台灣產業。如今又被解放軍拿來當宣傳口號，到底是被統戰，還是反統戰成功？

立委（民）沈伯洋：「這個都有可能。這個名言畢竟是來自王世堅委員的口中，是在他們的平台被放大利用。他們竟然想要炒作，我覺得我們應該分別以待，因為就算他們去炒作台灣這邊的流行現象，不代表我們這邊的流行現象是他所操縱的。」

不過兩岸情勢可沒有這段文化交流這麼輕鬆。國防部9月推出的新版全民安全指引將比照選舉公報，透過各縣市民政系統、村里長等基層發送，計畫在明年1月5日前，完成全台980萬家戶普發。此舉也引發藍營疑慮。

立委（國）賴士葆：「這等於某種程度宣布了，向台灣人民說台灣現在很危險，準備要打仗了。」

政府普發全民防衛手冊引發關注，也是一種對天災與複合式威脅的提醒，要讓民眾提升防衛意識，不能只是從從容容。

