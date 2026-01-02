即時中心／黃于庭報導

中國軍事野心逐年增加，言語、武力恫嚇鄰近國家，野蠻行徑不為國際社會所容。近期美國總統川普（Donald Trump）正式簽署《台灣保證落實法案》（Taiwan Assurance Implementation Act），要求美國國務院定期檢討其對台交往準則，至少每5年向美國國會提交更新報告。對此，前美國防部官員胡振東接受專訪表示，若台海真開戰，相信美國基於自身利益會介入，並點出共軍「活不下來」原因。

若中國國家主席習近平不惜一切代價，動用武力進攻台灣，且戰爭持續2、3個月，美國有可能相較於俄烏戰爭，透過武器、人員參與到第一線嗎？胡振東表示，基於美國利益，相信對方會介入台海戰爭，要是戰爭持續2、3個月，必須考慮中國攻台的戰損，當其兵力越過台灣海峽時，台灣不像烏克蘭和俄羅斯接壤，而是無處躲藏的，那會是一個「地獄景象」。

接著，胡振東說道，當中國軍隊跨越台海時，不管空中、海上所有目標都會被攻擊及摧毀，「共軍活不下來的，中國撐不住這種戰損」。因此，他認為中國撐不到2、3個月，當對方戰損率達到30%或40%時，且一旦失去所有大型艦艇，他們就不可能打得下去，遑論跨海進攻。

至於中國要是使用直升機作戰，胡振東直言，台灣擁有數千枚針刺飛彈，只要飛機靠近，射手可以躲在任何一棵樹後面發動攻擊。他也表示，自己無法想像中國如果這麼做，因為當他在華府，當時非常清楚知道「台灣是關鍵」，若美國無法協助台灣，那在他們在亞太地區的威望就會歸零。

退一萬步說，要是事態真的發展至此，胡振東指出，美國的國家利益會決定美國的軍事部署，並且前來協防台灣；不過，他仍不覺得會走到這一步，在當前情境之下，看不出中國有何正面結果，儘管很多台灣媒體覺得台灣應該直接放棄，「我認為這些媒體拿了中國的錢，才在推廣這種失敗主義的態度」。

原文出處：快新聞／共軍若犯台取勝無望？前美國防官員揭「致命弱點」：他們活不下來

