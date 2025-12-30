共軍落彈散布我24浬線週邊 顧立雄：意圖以恫嚇威脅消耗我戰力

顧立雄譴責中共逕自以軍事恫嚇威脅，達到認知作戰、消耗我戰力的目標；並透過分化團結方式，在台灣社會製造對立與矛盾。（圖：國防部提供）

共軍「正義使命-2025」圍台軍演排定今天（30日）進行實彈射擊，國防部表示，從今天上午9點起，共軍在福建地區的遠火部隊，針對所劃設的「北部目標區」進行一波實彈射擊，落彈區散布在我24浬線週邊。國防部強調，國軍以聯合兵力及火力系統，嚴密追監應處。

國防部長顧立雄表示，共軍高度挑釁的冒進行為，不但嚴重破壞區域和平穩定；也對往來的運輸船隻、貿易活動及飛行航線，形成重大安全危害與干擾。國軍將依總統「不升高衝突、不挑起爭端」指導，沉著冷靜應對，堅定守護國家安全與民主自由。

國防部說明，在共軍實彈射擊期間，顧立雄率同重要幹部在「聯合作戰指揮中心」全程掌握；並了解我偵照、雷情、防空等相關部隊的戰備狀況。對於各級行動迅捷、有條不紊的應處措施，表達高度肯定。

顧立雄指出，共軍東部戰區昨天開始動員陸、海、空軍及火箭軍兵力，實施「針對性實彈軍演」，範圍涵蓋台灣週邊海空域。這種無視國際規範，逕自以軍事手段恫嚇威脅的手法，顯然是意圖以複合式軍事、非軍事手段，達到認知作戰、消耗我戰力的目標；並透過分化團結方式，在台灣社會製造對立與矛盾。

顧立雄也勉勵全軍官兵，身為國防安全的守護者，現在正是大家全力承擔責任的時刻。希望各級單位持續針對敵情威脅，完善各項應對行動；同時展開全面性的戰略傳播，適切向國人說明相關情勢，嚇阻敵人的蠢動。（張柏仲報導）