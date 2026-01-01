共軍訓練民船 加強侵台能力

日本《讀賣新聞》揭露，解放軍多次在大陸東部與南部沿海地區，部署多艘搭載大型移動式棧橋的艦隊，進行登陸演習，並首度證實去年動員「RO-RO船」（滾裝貨船）在內的民用船隻參與軍民聯合演習。日本與美國政府高度警惕認為，解放軍正利用民用船隻加強入侵台灣能力。

《讀賣》根據衛星影像、公開航運資訊及採訪日本官員報導，這支船隊由3艘配備可折疊棧橋的船隻所組成，棧橋相連後可以形成從近海延伸到沙灘，長達800公尺的巨型碼頭。3艘船隻的聯合行動首次在2025年獲得證實。

根據去年9月29日的衛星影像，3艘搭載棧橋船舶的船隻，分別停泊在大陸浙江省台州市與相距約1100公里的廣東省廣州市；另外在同年7月3日，3艘船隻也在浙江省寧波市的一個島嶼上被發現搭建連結棧橋，隨後也在10月至11月間多次進行演練，且附近陸地上也被發現似有設施建設中。《讀賣新聞》指出，日本政府判斷這是大陸新型登陸作戰的訓練場地。

《讀賣》報導，外界普遍認為，大陸入侵台灣會先封鎖台灣海上通道，攻擊港口與機場等以確保海上優勢，隨後再使用兩棲攻擊艦進行兩棲登陸作戰。不過目前解放軍大型登陸艦數量不足，美國戰爭部去年12月23日公布的年度報告，解放軍「可能正試圖透過持續與滾裝船進行聯合訓練，來解決運輸能力不足的問題」。

國防部昨日公布的中共軍演結束的機艦動態，截至元旦清晨6時止的前24小時內，共偵獲共機3架次，其中1架次進入西南空域，另包括17艘共艦及8艘公務船持續在台海周邊活動。

另國防部亦偵獲2枚空飄氣球，分別於解放軍東部戰區宣告演習結束前的下午4時20分至5時45分，於台中西北60浬偵獲向東北方飄行，飛行高度3萬呎；以及軍演結束後、跨年前的晚間10時30分至11時50分，從台中北方30浬向東北飄行，高度3萬2000呎，而第二顆空飄氣球更靠近台灣，甚至直接飛越桃園、台北上空。