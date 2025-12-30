共軍起飛即鎖定！F-16狙擊手莢艙高清照曝 揭解放軍上將集體落馬內幕

政治中心／程正邦報導

共軍起飛即鎖定！F-16狙擊手莢艙高清照曝光，李正皓：「代表從中國機場起飛那一刻就可擊落！」（圖／新台派上線）

中共解放軍東部戰區近期發動「正義使命-2025」大規模軍演，兩天內偵獲高達130架次共機與22艘艦艇。然而，這場原本意在威懾台灣的「肌肉秀」，卻反被國軍揭露其軍事透明度的脆弱性。三立政論《新台派上線》曝光一組令外界震驚的高清照，內容竟是共軍空警-500預警機剛從中國機場起飛、尾部還冒著黑煙的瞬間，就被國軍精準標定。

李正皓指出，共機「屁股四條黑煙」代表剛起飛，是最脆弱的時候。（圖／新台派上線）

「起飛即擊落」：F-16狙擊手莢艙展現「靜默殺機」

主持人李正皓與桃園市議員于北辰展示了一張震撼影像。畫面中，一架共軍空警-500正以仰角姿態拉升起飛，四具引擎因加大推力而排出明顯黑煙。于北辰指出，這張照片證明共軍飛機「起飛那一刻，我們就能擊落它」。

這背後的功臣正是國軍F-16V戰機搭載的「AN/AAQ-33狙擊手莢艙」（Sniper ATP）。于北辰分析，這款莢艙具備超過100至130公里的超視距偵照能力，最可怕的是它是「被動接收訊號」，不會主動發射雷達波。這意味著共機就像「瞎子」一樣，完全不知道自己已被國軍高清標定。他強調，飛機起飛瞬間是動能轉換最脆弱、無法閃避的時刻，國軍此舉無疑是在向北京宣告：「你們的一舉一動都在監控中。」

于北辰指出，F-16狙擊手莢艙可以拍到100公里以外的目標，讓共機無所遁形。（圖／新台派上線）

情資早外洩？友盟交叉比對戳破中共「猝然發起」謊言

針對中共試圖營造「突然演習」的假象，李正皓引述國安人士消息指出，台灣早在演習前一周（12月22日左右）就已掌握異常。當時大批中共艦艇與海警船穿越宮古海峽進入台灣東部，航跡與往年完全不同。

為何能精準預測「29日」發動演習？于北辰透露，這是國軍透過情報手段與「友盟國家」（如美國CIA）進行交叉比對的成果。情資顯示，敵後人員與軍事外偵察手段已提前鎖定演習時程，證明台灣並非「傻乎乎」被動挨打，而是早已佈好「口袋陣」（Pocket Formation）。

國安人士指出，透過情報交叉比對，在演習前一周就發現「異常」，已做好備戰準備。（圖／新台派上線）

「三任防長出事」：解放軍陷入「無將可用」的政治黑洞

除了硬實力對抗，解放軍內部的腐敗與清算更是外界關注焦點。政治系教授范世平揭露，解放軍高層目前正處於「史上最空虛」的狀態。原本編制應有超過40位上將，但現在全中國竟只剩「6位」上將尚未被調查，其中包括軍委副主席張又俠、國防部長董軍等人。

范世平指出，解放軍發生了極罕見的「國防部長連三出事」現象，從魏鳳和、李尚福到現任董軍都深陷政治風暴。更令人驚訝的是，負責對台作戰的「東部戰區」更是重災區，前任司令何衛東與林向陽先後在今年10月遭開除黨籍與軍籍。

「短短三年內，28位上將落馬，這軍隊怎麼打仗？」范世平直言，中共頻繁換將是為了轉移內部矛盾，甚至新任東部戰區司令楊志斌也是上周才緊急晉升真除。在這種互捅、內鬥劇烈的環境下，解放軍的實戰能力與內部忠誠度已引發國際社會高度質疑。

范世平指出，共軍3年內28個上將落馬，內鬥這麼嚴重，怎麼打仗？（圖／新台派上線）

