共軍軍事騷擾日韓 賴清德轟不恰當：中國有責任促成和平

[Newtalk新聞] 中共解放軍與俄羅斯近日在日本、韓國周邊軍事騷擾，對此，總統賴清德今（10）日表示，我國堅定反對用暴力或脅迫的方式，改變區域和平穩定。他呼籲，中國應該要體現大國的責任，和平必須要靠各方來促成，中國同樣有責任。

賴清德今上午出席「第20屆亞洲民主人權獎頒獎典禮」，並於會前被問及，如何看中國對日韓周邊的軍事騷擾？他說，這是非常不恰當的行為，我國堅定反對用暴力或脅迫的方式，改變區域和平穩定的單邊行為，

賴清德呼籲，中國應該要體現大國的責任，和平無價、戰爭沒有贏家，和平必須要靠各方來促成，中國同樣有責任。他說，為了維護台灣的安全以及台海和平穩定，我國也會堅定維持現狀，也會提升我國國防力量，和區域民主國家共同維護區域的和平穩定跟繁榮發展。

另針對日本青森縣發生規模7.5強震，賴清德則說，他要代表全國人民對於日本日前發生的地震表達慰問之意，也希望傷害能夠降到最輕，後續救災、救援工作都能夠一切順利。他也看到我國民眾到日本旅遊剛好碰到這次地震，在旅館當中，表達非常穩定的態度，「我們的表現也非常好」。

賴清德指出，台灣跟日本都是面臨地震的國家，未來希望加強兩國對於天災地變、救災救援的合作，甚至有一些科技，也可以共同研究，讓兩國人民在面對天災地變的時候，能夠更好應付、讓人民能夠更安全。

