共軍軍報警告「全日本恐成戰場」 沖繩民間團體籲勿介入台海衝突

陸日關係惡化，共軍軍報甚至示警，全日本可能淪為戰場。面對一觸即發局勢，「不再有沖繩戰役．生命寶貴會」事務局長新垣邦雄擔憂，自衛隊一旦介入台海局勢，整個日本都會被捲入戰火。

綜合觀察者網與澎湃新聞報導，新垣邦雄13日在上海「全球南方學術論壇」分論壇期間表示，他長期以來對日本政府認為「台灣有事，會被認為日本有事」，且加強軍備的做法，持反對立場。

「不再有沖繩戰役．生命寶貴會」事務局是沖繩公民團體，主張減少沖繩軍事負擔、反對美軍基地擴建。

新垣邦雄指出，安倍晉三是在卸下首相職務後，才發表上述談話，即台灣關係到日本「存亡危機事態」。高市早苗是現任日相第一位如此明確地表達此觀點。

新垣邦雄表示，為應對「台灣有事」，日本自衛隊已在沖繩部署飛彈。按照美日的安保法律，一旦美國介入，自衛隊將自動參與，那衝突的第一線戰場就在沖繩了，沖繩人民不想被利用。

新垣邦雄更直言，現在日美都設想大陸將推進統一台灣，但這是海峽兩岸間的問題，不是日本的問題。大陸並沒有要來攻打沖繩，反倒是自衛隊一旦介入台海局勢，整個日本國家都會被捲入戰火。高市作為首相若說錯一句話，就可能會引發戰爭。如果日本與大陸爆發戰爭，日本將被毀滅。

報導指出，宮古島、石垣島等先島群島的5個市町村位於沖繩本島的西南部，最西端的與那國島距台灣僅約110公里。日本政府3月曾發布為應對「台灣有事」等情況制定的避難計畫，即將沖繩縣先島群島約12萬人轉移至九州和山口縣，安排他們在當地避難一個月。

大陸官媒《人民日報》2023年6月曾在頭版報導，大陸國家主席習近平考察「中國國家版本館」時，曾提及中國與「琉球王國」歷史淵源等談話。習的談話在當時被解讀成北京有意挑起「琉球地位未定論」，用以反制日本政府相關涉台談話。

沖繩知事玉城丹尼同年7月曾訪問大陸，他接受陸媒專訪時表示，絕不能因台灣有事即日本有事的論調，使沖繩淪為戰場。他表示，沖繩對日本政府「有必要保有最低程度自衛能力」說法表示理解，但從沖繩角度來說，以軍事強化威懾力會加劇地區局勢緊張，可能導致不可預測的事態。

