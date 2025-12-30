共軍軍演之際！後備軍人「讚解放軍、唱衰台灣」？ 後備指揮部澄清了

林秉宥揭露，竟有國軍後備幹部私下在群組不斷讚揚中共解放軍、唱衰台灣，對話截圖曝光引爆眾怒。 圖：翻攝自林秉宥臉書

[Newtalk新聞] 共軍東部戰區昨日突宣布進行「正義使命-2025」圍台軍演，卻有國軍後備幹部和國防醫學大學校友在通訊軟體群組中，不斷讚揚中共解放軍、唱衰台灣，甚至跟著藍白批評政府強化國防政策。對此，國防部全民防衛動員署後備指揮部今（30）日指出，已將非輔導幹部人員移出，以防止類似情事再度發生。

民進黨新北市議員林秉宥，昨晚在臉書貼出三張來自LINE群組「內湖後備輔導中心」的對話擷圖。當中不僅有人分享大肆吹捧中國殲36戰機搭載激光武器系統」、嘲諷總統賴清德日前提出的1.25兆國防預算、揶揄「大罷免大失敗」開嗆民進黨是「獨裁黨」等訊息。

後備指揮部說明，經查該事件係發生於臺北市內湖區後備軍人輔導中心的通訊群組中，涉及兩名非現任輔導幹部轉傳不當貼圖內容。經查證後，已立即要求相關人員退出群組，並同步指示各級單位全面清查所屬通訊群組成員，將非輔導幹部人員移出，以防止類似情事再度發生。

後備指揮部強調，後備輔導幹部肩負協助推動國防政策、凝聚後備戰力的重要責任，所有人員不論職務高低，均應恪守法令、維持政治中立，並以國家安全與整體利益為優先考量。任何影響國軍形象、混淆政治立場或損及社會信任的言行，均非後備體系所能容許。

後備指揮部表示，未來將持續強化後備體系人員管理、教育訓練與督導機制，確保制度運作健全，並在依法行政的前提下，凝聚全民防衛共識，確保國家安全與社會穩定。

