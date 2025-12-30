共軍軍演之際 王毅：美國對台售武要堅決反對

（中央社記者呂佳蓉北京30日電）正值共軍對台軍演，中國外交部長王毅今天在2025年國際形勢與中國外交研討會上表示，台獨勢力「挑釁」與美國大規模對台售武，「我們當然要堅決反對、有力反制」，並指涉及中國核心利益寸步不讓。

共軍東部戰區昨天上午無預警宣布發動名為「正義使命-2025」環台軍演，包括從30日上午8時至下午6時在台灣周邊5個海空域進行實彈射擊。據中國外交部網站消息，王毅在2025年國際形勢與中國外交研討會上談及美中關係與台灣議題。

王毅宣稱，「台灣問題是中國的內政，是中國核心利益中的核心」。「針對台獨勢力不斷挑釁以及美國大規模對台售武，我們當然要堅決反對、有力反制。今年是台灣回歸祖國80週年，實現祖國完全統一，是在依法維護國家的主權和領土完整，是我們必須完成的歷史使命。」。

在談及美中關係時，王毅說，中美關係是當今世界最重要的雙邊關係之一。中美兩國的戰略選擇，影響世界歷史的演進方向。

他說，一年來，中國堅持從自身與世界的整體和長遠利益出發看待和處理對美關係，在重大原則問題上立場堅定、態度鮮明，在涉及中國核心利益的問題上針鋒相對、寸步不讓，同時與美方接觸對話、尋求合作，推動美方理性客觀看待中國，通過協商對話解決雙方分歧。

王毅表示，中國國家主席習近平與美國總統川普4次通話、多次通信，在韓國釜山會晤期間就事關中美關係以及世界和平與發展的重大問題深入溝通，引領中美關係巨輪穿越急流險灘、保持正確航向。

王毅說，一年來中美關係發展的實踐表明，能不能做到相互尊重、和平共處、合作共贏，是中美關係能否穩定發展、造福世界的關鍵所在。中美合則兩利、鬥則俱傷，居高臨下行不通，言行不一不可取。

他表示，中美必須在平等、尊重、互惠基礎上尋找解決各自關切的辦法，探索出兩個大國的正確相處之道。

據中國外交部，2025年國際形勢與中國外交研討會由中國國際問題研究院主辦。（編輯：廖文綺）1141230