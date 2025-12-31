共軍軍演任務完成！國防部批：危害區域安全

▲共軍公布此次對台軍演區域。（圖／翻攝自東部戰區）

[NOWnews今日新聞] 中國解放軍29日宣布對台「正義使命2025」軍演，中共解放軍東部戰區發言人李熹今（31）日傍晚6時宣布，共軍東部戰區組織的「正義使命-2025」演習已「圓滿完成各項任務，全面檢驗了部隊一體化聯合作戰能力」。對此，國防部表示，國軍秉「料敵從寬」原則，已完成相對性三軍兵力調整規劃，維持適切應變機制，但也痛批中共挑釁行徑危害區域安全。

針對共軍宣稱其針對性軍演已「完成各項任務」，國防部今日表示，考量仍有相當數量共軍機、艦進入我應變區等因素，國軍秉「料敵從寬」原則，已完成相對性三軍兵力調整規劃，維持適切應變機制。國防部要求各級部隊，對於受應對敵情任務影響休假之官兵，應完成補休假規劃，並充分說明溝通、落實，期使部隊獲得適切休整。

廣告 廣告

國防部強調，中共窮兵黷武的挑釁行徑，危害區域安全穩定，已受到國際社會民主友盟讉責。國軍將持續有節、有序、有管制地冷靜應處，堅定守護國家主權、民主自由及人民生命財產安全。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

不忍了！鍾佳濱指傭兵才為錢打仗 黃國昌開轟：打擊國軍弟兄士氣

跨年維安升級！偵爆犬、無人機干擾槍出動 蔣萬安下令：上緊發條

共軍「正義使命2025」軍演射實彈！偵獲77共機、17共艦擾台