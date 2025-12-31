共軍軍演射實彈！偵獲77共機、17共艦擾台

▲國防部公布空軍F-16V戰機用神射手夾艙監控中共殲16型機照片。（圖／國防部提供）

[NOWnews今日新聞] 中國解放軍29日宣布對台「正義使命2025」軍演，昨日共軍由福建平潭、石獅區域實施共2波次實彈射擊，向台灣北部與西南海域射擊多管火箭、共計27枚，最近落彈區距離台南西方僅50浬。國防部今（31）日指出，昨日上午6時至今日上午6時，偵獲共機77架次，其中35架次逾越海峽中線進入北部、中部與西南空域），另偵獲共艦17艘、公務船8艘在台海周邊活動。

根據國防部公布「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，昨日上午7時30分至下午10時25分，在北部空域偵獲共軍主、輔戰機10架次；昨日上午6時至下午7時55分，在中部空域偵獲主、輔戰機及無人機40架次，其中8架次逾越中線；昨日上午8時15分至下午3時35分，在西南空域偵獲主戰機及無人機27架次。

廣告 廣告

國防部強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控應處。



更多 NOWnews 今日新聞 報導

共艦演習遭班超軍艦火控雷達鎖定？海軍：採取必要防禦警告

監控共軍演習缺席！徐巧芯爆承德艦集體職場霸凌 海軍回應了

史上最近！中國對台軍演射實彈 火箭彈距離台南西方50浬