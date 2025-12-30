共軍軍演是動武前奏？他揭「背後真相」：一場對內政治秀

汪浩認為，中共圍台軍演實則是一場對內的政治秀。圖／國防部提供

共軍圍台軍演，引發國際關注。作家汪浩在臉書發布貼文，指出共軍的圍台軍演，看似對外恫嚇，實則是一場對內的政治秀。他認為中國目前經濟下行、失業壓力升高、民怨積累，「北京需要一個外部敵人來轉移矛盾，軍演的第一觀眾，未必是台灣，而是中國國內與體制內部」。

汪浩接著說，共軍軍報近期罕見使用習近平「挽救軍隊」的說法，又點名多名高階將領涉案，透露共軍高層貪腐已深刻侵蝕戰力與紀律。汪浩表示，「東部戰區換將後迅速高調操演，與其說是軍事準備，不如說是向內證明三件事，指揮鏈仍有效、整肅後可控、對習近平忠誠高於一切。軍演成了檢驗服從、穩定軍心的工具」。

廣告 廣告

汪浩認為，對外北京把軍演包裝成美台互動，同時是在試探美國底線，對日本劃線示警，然而這種頻繁的軍事動作，並未削弱區域國家的警覺，反而促使防衛調整加速，威懾效果存疑。「更重要的是，這種『日常化』軍演降低了衝突門檻，讓風險被噪音化」，對台灣而言，要看清楚中國的政治本質，「不是即將動武的前奏，而是威嚇與內控並行的治理手段。真正的危險不在某一次演習，而在把軍事展示當作治國常備選項的體制邏輯」。

對此，作家顏擇雅轉發汪浩的貼文，指出「大家記不記得2022年秋中共二十大換屆時，重要外媒啦、海外華人中共專家啦全都有給出一份政治局常委預測名單，但全都猜錯了，只有汪浩100%完全正確」就是這件事讓顏擇雅相信汪浩的消息來源不簡單、他個人的判斷力也不簡單，「這次，關於中共軍演日常化，我當然100%相信汪浩的解讀」。



回到原文

更多鏡報報導

「她刻意與我接近！」曹興誠認了出軌中國女 反嗆謝寒冰：婚外情干他何事

好市多「14必吃亞洲美食」曝光！台灣之光也上榜 完整名單一次看

稱拍A片「片酬85萬」！39歲男假冒男優提槍上陣 女遭白嫖怒求償