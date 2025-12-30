共軍軍演是老招 川普：一點也不擔心 日韓提高防備
面對北京當局連續兩天開展圍台軍演，解放軍還首度公開宣稱，軍演是為了警告「外部勢力」，明顯針對美國與日本。但美國總統川普對整起軍演則是老神在在表明，一點都不擔心，直言中方的軍演恫嚇已是行之多年的老招，並稱不認為習近平會動武。而軍演雖然對台灣和金馬之間的航班帶來影響，並監測到130架次共機與22艘共艦侵擾，但國際航班都正常運作，台電天然氣船也正常進港。北京軍演也讓周邊國家提高防備，包括南韓罕見公開喊話和平，且軍演同時，中國海警船再次侵擾日方緊鄰領海的區域，今年出現史上最高次數，引發日方關注。
美國總統 川普：「我一點也不擔心，完全不擔心。」
面對解放軍選擇在2025年即將結束前，展開大規模圍台軍演，美國總統川普周一(12月29日)老神在在表示，一點也不擔心這件事，尤其北京當局的軍演恫嚇，早已是玩爛的老招。
美國總統 川普：「(中方)已在該區域進行海軍演習長達20年，現在外界看待這件事的方式可能有些不同，但事實上，他們過去進行的規模還更大」。
川普還趁機再次重申，與習近平關係良好，並認為習不會真的動武。
美國總統 川普︰「我跟習主席關係很好，他沒有就此告訴我任何事。我當然看到了相關情況，但他沒有告訴我任何事，而且我也不認為他真的會這麼做。」
同樣老神在在的，還有準備搭乘飛機的台灣遊客。
國際線台灣旅客：「不會影響到今天(12.30)的行程，所以就覺得還好。但是我們坐的是中國國航耶，他們應該不會打自己的飛機吧，我們是這麼覺得的。」
儘管解放軍的軍演，導致往來台灣本島與金馬的近百架航班被迫取消，約6千名旅客受到影響，
松山機場來往金馬旅客：「當然是不方便，我們整個行程都亂掉了。」
部分過境航班則更改原訂飛越台海上空的航線。但包括三大國籍航空公司在內的絕大多數國際航班，週二(12月30日)都正常營運，機場內的旅客更是絡繹不絕，這種無懼威嚇，正常應對的態度，也讓在台觀光客印象深刻。
台北街頭日本遊客：「會有點不安，希望可以平安回家。不過看看周圍，大家都一如往常。」
至於過往常會因為共軍演習封鎖海域，導致無法出海、被迫停工的漁民，週二(12月30日)雖然再度滯留港內，但起因不是軍演，而是天氣。
基隆漁民：「今天大家都休息，天氣不好大家都休息。實彈射擊，我不知道，反正它的軍演我們都沒有什麼感覺到，沒什麼差。」
至於國軍與海巡部門，則是全面加強監控偵蒐，掌握到共軍演習首日的24小時內，總計130架次共機，以及22艘共艦侵擾台海周邊，其中90架次共機逾越中線。
海巡署官兵：「這是中華民國海巡署桃園艦廣播。你的行動已影響我國海域秩序及安全，立即轉向離開。」
至於所有航行台灣周邊的船隻，則都獲得確保，沒有受到共軍騷擾威脅，包括台電的天然氣船也順利進港。
CNN記者：「據台灣國防部的最新統計，這是迄今為止，他們報告的第二大規模演習。規模最大的一次是在2024年10月，當時(24小時內)共觀測到153架共機。雖然這些演習無疑會造成干擾，但目前來看，它們不太可能引發實際的軍事衝突。而人們最大的擔憂是，這些演習會不斷逼近那條紅線。」
北京當局聲稱軍演是為了警告外部勢力。
中國大陸外長 王毅：「美國大規模對台售武，我們當然要堅決反對。」
然而解放軍在台海的威逼侵擾，反而讓周邊國家倍感不安，加強防備。
不但日本「讀賣新聞」以社論批評相關演習是「升高台海緊張局勢的暴行」，並認為北京當局「應該停止危險的恫嚇」，連南韓媒體都憂心，中方的恐嚇威逼手段，有可能隨時把紅線畫到南韓頭上。
因此下周(1/4-1/7)將啟程訪問中國的南韓總統李在明，也在第一時間透過外交體系，針對軍演表明對和平的企盼，試圖在台海議題中，維持自身主動性。
南韓外交部發言人 朴一：「我國政府希望台海和平與穩定能夠持續，並期待兩岸能藉由對話與合作，和平發展關係。」
而北京當局在展開圍台軍演的同時，還派出海警船進入釣島附近海域，也引發日本關注。
日方統計發現，中國公務船今年闖入日本領海外側毗連區的合計天數，來到356天，不但超過去年的355天，更是2012年日中關係惡化以來的新高紀錄，而且單次闖入的時間更長。中方還多次侵犯日本領海與領空，包括5月曾有海警船與艦載直昇機公然侵犯並遭日方驅趕。
※ 本文章之所有內容，未經作者書面許可，不得以任何形式節錄、轉載或引用。
更多 TVBS 報導
共軍今南北包夾！國防部證實2波射擊 共射27枚多管火箭彈
衝著阿妹！星馬旅客直飛台東 淡看軍演就怕「搖一下」
音檔曝！共軍烏魯木齊艦遭我軍「雷達鎖定」氣控：後果你承擔
日媒社論痛批解放軍圍台軍演！呼籲「立即停止危險威脅」
其他人也在看
共軍圍台軍演綠轟蔣萬安 她這句話反嗆
[NOWnews今日新聞]台北上海雙城論壇週（28）日落幕，中國解放軍東部戰區昨（29）日宣布「正義使命-2025」為名，在台灣周邊實施針對性軍事演習。綠營大轟中國的軍事威脅行為是在洗臉參加雙城論壇的...今日新聞NOWNEWS ・ 10 小時前 ・ 138
中共軍演覆蓋七星岩島礁 專家：侵門踏戶
[NOWnews今日新聞]共軍東部戰區宣佈，從12月29日開始，組織「正義使命-2025」演習，並一口氣公布環繞台灣周邊的各演習區具體座標，表示將於12月30日8時至18時，在演習區內進行重要軍事演習...今日新聞NOWNEWS ・ 9 小時前 ・ 182
共軍實彈射擊散落我24浬線周邊！顧立雄坐鎮掌握痛批中共高度挑釁
[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導國防部今（30）日表示，自今早9時起，共軍福建地區遠火部隊，針對其所劃設北部目標區進行一波實彈射擊，落彈區散布在我24浬...FTNN新聞網 ・ 8 小時前 ・ 239
慎防「由演轉戰」！國防部示警：共軍若越12浬即屬第一擊 國軍已授權反制
[Newtalk新聞] 中共今日突襲對台實施軍演，並預告將於明日進行實彈射擊演練，並在台灣周邊劃設多處危險區域。對此，國防部今（29）日召開記者會說明應處作為，強調已全面提升戒備層級，並明確指出，若中共軍機、軍艦進入我12浬領海或領空，將視為「第一擊」，國軍已獲授權依規定實施自衛反制。 國防部表示，中共透過北京國際航行通告（NOTAM）公告，於12月30日08時至18時在台灣周邊劃設7處危險區域，進行實彈射擊演訓。情次室次長謝日昇中將指出，國軍已全面掌握相關動態，並依「料敵從寬」原則，將所有可能的飛彈彈道與射擊區域納入監控範圍，包含火箭軍相關動向。 作計室次長連志威中將表示，國軍已啟動「立即戰備操演」，強化空、海及陸上整體防護部署，並依據作戰需求完成兵力配置與應變準備。針對共軍可能出現「由演轉戰」的情境，已事前完成兵力部署與反應流程，確保第一時間可有效應處。 對於外界關注若中共機艦進入我方12浬領海或領空將如何因應，連志威說明，國防部已明確界定處置原則，並授權第一線指揮官依據交戰規則（ROE）行動。只要中共軍事載具未經許可進入我方領空或領海，即構成「第一擊」，國軍可依威脅程度採取必要反新頭殼 ・ 1 天前 ・ 585
鄭麗文直接喊徵召李四川 國民黨急澄清！
國民黨主席鄭麗文今（29）日接受專訪時透露，2026新北市長國民黨不會透過初選制度，而是會徵召台北市副市長李四川參選，引發黨內熱議。對此，國民黨發言人牛煦庭緩頰說明，一切還是會按照程序為之，「主席的意思是，對於「新北協調工作有一定把握」。」中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 73
總統當面喊選彰化縣長！ 謝衣鳳：願意挑戰
民進黨在31日將正式提名民進黨立委陳素月參選彰化縣長，總統賴清德今(28日)到彰化參香時，除了大力支持陳素月外，並感謝其他3位候選人「有風度」，對於國民黨人選未定，總統祝福國民黨立委謝衣鳳可以出線，謝衣鳳也鬆口「願意挑戰」。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 103
用你的魔法打敗你！國防部1圖反擊中國軍演：堅定捍衛主權、民主、自由
中國人民解放軍東部戰區宣布，今（29）日起組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，實施「正義使命－2025」圍台軍演，並，30日還要進行實彈射擊。對此，國防部成立應變中心派遣兵力應對，並在解放軍公布的軍演示意圖，放上「堅定捍衛」、「主權」、「民主」、「自由」等關鍵字強力反擊中國。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 57
看不下去！中國圍台耀武揚威 日《讀賣新聞》痛斥：無理暴行
即時中心／林耿郁報導針對中國解放軍在台灣周邊展開大規模軍事演習，日本《讀賣新聞》今（30）天刊登一篇措辭強硬的社論，批評北京升高台灣海峽緊張，並指中國以「台灣有事」為藉口，對日本展開恫嚇、威脅區域穩定，完全屬「筋違い（不合理）」的「暴挙（暴行）」！民視 ・ 10 小時前 ・ 212
2026新北藍白合破局？黃國昌大造勢爭市長 鄭麗文鬆口：明年徵召李四川
2026年地方大選剩不到1年，朝野各政黨陸續展開布局，外界關注在野陣營藍白合情況，民眾黨主席黃國昌27日下午在新北新莊舉辦首場造勢活動，角逐新北市長態度明顯，讓外界好奇藍白合是否破局。對此，國民黨主席鄭麗文今（29）日在節目《千秋萬事》鬆口，國民黨會先產生自己的人選，考慮北市副市長李四川還有任務在身，畢竟現在他還在北市府上班，希望明年再徵召。民眾黨日前舉行......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 88
嗆賴清德「中二生水準」 鄭麗文：不要搞到我比你先訪美
[Newtalk新聞] 總統賴清德日前接受媒體專訪，稱他很難理解，在野黨稱支持中央政府總預算，卻不願意在立法院付委審查，這有違常理。國民黨主席鄭麗文今（29日）則回酸，賴清德一天到晚搞挑撥，「你不要搞到我鄭麗文比你賴清德還先一步去紐約」、「美國人玩國際政治，也不是像你這種中二生的水準。」 賴清德在媒體專訪受稱，這一兩年有太多社會爭議性法律，國民黨就強行逕付二讀、未經委員會審查，這是違反民主程序的。軍購案、總預算，連審查都不願意審查，不符合民主精神，希望在野黨了解，國家只有一個，不妨在民主程序上競爭，讓人民做決定。 鄭麗文今則回應，賴清德努力半天、詆毀她半天，結果賴清德不要搞到最後，「我還比你先一步去華府，我希望你把我先一步去北京，可是你不要搞到鄭麗文還比你先一步去華府，我其實可以現在就去，不是華府，講錯了！是比他先一步去紐約，他沒有辦法去華府，這是現實，沒辦法，你不要搞到我鄭麗文比你賴清德還先一步去紐約。」 鄭麗文表示，她是在野黨主席，隨時可以飛紐約，但明年的520很快就到了，賴清德不緊張，她都替賴緊張。中華民國總統，戰後要過境紐約、訪問友邦，還沒有人像賴清德拖這麼久還沒有辦法去的。新頭殼 ・ 1 天前 ・ 75
中共宣布圍台軍演 戰機凌晨早已起飛
中共宣布圍台軍演 戰機凌晨早已起飛EBC東森新聞 ・ 21 小時前 ・ 32
謝衣鳳姐弟拚縣長又掌議會 地方傳質疑聲浪
[NOWnews今日新聞]國民黨立委謝衣鳳日前表態參選彰化縣長，有望將對決民進黨候選人、綠委陳素月。不過，謝衣鳳一宣布參選，外界立刻聚焦在其胞弟謝典霖的動向上。謝典霖現為彰化縣議會議長，他日前公開表示...今日新聞NOWNEWS ・ 10 小時前 ・ 24
謝衣鳯爭取彰縣長提名 黨內對手這麼看
[NOWnews今日新聞]藍委謝衣鳯昨天宣布爭取參選彰化縣長，原盛傳她是「被賴清德激到」，但謝衣鳯表示，在賴清德昨天到彰化前已錄好宣布參選的影片。比她早起跑爭取黨內提名的2位前副縣長柯呈枋、洪榮章，對...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 10
公開回應中共軍演！鍾佳濱正告北京：砲火只會激起台灣人守護家園決心
[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱今(12/29)表示，民進黨團要正告北京：威脅換不到認同，砲火只會激起台灣人民守護家園的決心，民...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 96
史上最大規模圍台實彈軍演！演習面積與抵近距離皆創紀錄
據《路透社》報導，中國人民解放軍東部戰區昨宣布，已部署地面部隊、軍艦、戰鬥機與火砲，執行代號為「正義使命-2025」（Justice Mission 2025）的演習行動，重點演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、要港要域封控、外線立體懾阻等科目，艦機多向抵近台島，諸軍兵種聯合突擊，旨...CTWANT ・ 12 小時前 ・ 60
為何這時展開軍演？中國軍事專家解答「直指美台3挑釁」
中共宣布展開「正義使命-2025」的軍演行動，引發各界關注。為何這時會有中共軍演？中國軍事科學院的研究員付征南分析，目的是為反制「美台勾連」，近期美國對台灣銷售軍備，金額、性質、體系均升級，美台不顧中方警告挑釁，解放軍就得採取「合理合法的被迫之舉」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 23
中共突襲圍台軍演 他揭「3大不尋常之處」：極度不智！
中國解放軍東部戰區29日宣布在我國周邊實施針對性軍事演習，代號是「正義使命-2025」，引起討論。國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲認為，中共此番軍演有3大不尋常的訊號，直言「極度不智」。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 25
新竹縣長藍營三搶一 楊文科官邸辦協調會 林思銘確定退出
地方中心／綜合報導2026國民黨新竹縣長由誰出線，立委林思銘、徐欣瑩，以及現任副縣長陳見賢，三人都表態參選。新竹縣長楊文科週二中午在官邸和三人面對面協調會，最後林思銘決定讓賢退出，但如何決定出人選，還沒共識。楊文科表示，今天只是交換意見，並非定生死、選邊站。黑頭車出入新竹縣長官邸，國民黨副主席李乾龍、前縣長邱鏡淳都出席，因為2026新竹縣長之戰，黨內出現三搶一局面，週二中午新竹縣長楊文科和黨中央，面對面和三人協調。新竹縣長楊文科：「今天也非常感謝林思銘委員，他決定讓賢，他不參選這一次黨內提名參選，今天只是交換意見不是定生死，事實上我們也不是選邊站，而是為了選舉勝利來鋪路。」立委林思銘將退出國民黨新竹縣長初選（圖／民視新聞）協調一個多小時，最後立委林思銘決定讓賢，退出初選，讓徐欣瑩、陳見賢繼續溝通。立委（國）徐欣瑩：「協調的結果就是，目前還沒有辦法確認一組出來，黨中央有特別傳達，我們鄭麗文主席的指示，要在明年三月以前各縣市的人選，都要確認。」初選人選，明年三月前才會確定，不過黨內卻出現雜音，認為徐欣瑩2015年曾脫黨參選，忠誠度有問題。國民黨立委徐欣瑩、新竹縣副縣長陳見賢（圖／民視新聞）立委（國）徐欣瑩：「但是我表達我相信，絕對不是我們在場的同志，我當時我就說，化做春泥更護花，2015年的時候在立法院，跟在野黨的立委，成立了一個立院新聯盟政團，讓整個在立法院，國民黨加立院新聯盟，2比2對抗在野黨。」陳見賢也發出聲明，強調目標始終如一，將繼續勤走基層，兩人都表達選到底的決心，新竹縣長由誰出戰，恐怕還有得喬。原文出處：國民黨新竹縣長誰出線？ 林思銘確定退出「這兩人」將再協調 更多民視新聞報導媒體曝多位藍委赴廈門參加台商活動 傳中國藉機接觸在野確保「沒有意外」傳翁曉玲.葉元之等8藍委集體赴中? 綠酸:假交流真領旨陳進興病逝「享耆壽93歲」楊文科不捨：他像另名「造山者」民視影音 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
解放軍50秒短片秀海空肌肉！「加個油去台北」戲謔字幕讚：台灣那麼美
中國解放軍東部戰區昨天（29日）無預警宣布，展開「正義使命-2025」軍演，預計集結陸、海、空及火箭軍等兵力，在台海周邊進行演練；當晚還以「那麼近那麼美，隨時到台北」為題，發出50秒短片，片中字幕還提及「加個油去台北」、「這麼近、那麼美，隨時到台北」等戲謔字眼，共軍更預告，今天（30日）將在台灣周邊展開實彈射擊，要求船隻和飛行器不要進入公告的海空域。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 33
解放軍明起圍台軍演 賴清德首度發聲
[NOWnews今日新聞]中國解放軍東部戰區今（29）日以所謂「正義使命-2025」為名，預計明日在我國周邊實施針對性軍事演習，對此總統賴清德特別在國防部臉書與社群平台限時動態表示，政府已就情勢變化妥...今日新聞NOWNEWS ・ 22 小時前 ・ 62