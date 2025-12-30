共軍軍演是老招 川普：一點也不擔心 日韓提高防備

圖／達志影像美聯社

面對北京當局連續兩天開展圍台軍演，解放軍還首度公開宣稱，軍演是為了警告「外部勢力」，明顯針對美國與日本。但美國總統川普對整起軍演則是老神在在表明，一點都不擔心，直言中方的軍演恫嚇已是行之多年的老招，並稱不認為習近平會動武。而軍演雖然對台灣和金馬之間的航班帶來影響，並監測到130架次共機與22艘共艦侵擾，但國際航班都正常運作，台電天然氣船也正常進港。北京軍演也讓周邊國家提高防備，包括南韓罕見公開喊話和平，且軍演同時，中國海警船再次侵擾日方緊鄰領海的區域，今年出現史上最高次數，引發日方關注。

美國總統 川普：「我一點也不擔心，完全不擔心。」

面對解放軍選擇在2025年即將結束前，展開大規模圍台軍演，美國總統川普周一(12月29日)老神在在表示，一點也不擔心這件事，尤其北京當局的軍演恫嚇，早已是玩爛的老招。

美國總統 川普：「(中方)已在該區域進行海軍演習長達20年，現在外界看待這件事的方式可能有些不同，但事實上，他們過去進行的規模還更大」。

川普還趁機再次重申，與習近平關係良好，並認為習不會真的動武。

美國總統 川普︰「我跟習主席關係很好，他沒有就此告訴我任何事。我當然看到了相關情況，但他沒有告訴我任何事，而且我也不認為他真的會這麼做。」

同樣老神在在的，還有準備搭乘飛機的台灣遊客。

國際線台灣旅客：「不會影響到今天(12.30)的行程，所以就覺得還好。但是我們坐的是中國國航耶，他們應該不會打自己的飛機吧，我們是這麼覺得的。」

儘管解放軍的軍演，導致往來台灣本島與金馬的近百架航班被迫取消，約6千名旅客受到影響，

松山機場來往金馬旅客：「當然是不方便，我們整個行程都亂掉了。」

部分過境航班則更改原訂飛越台海上空的航線。但包括三大國籍航空公司在內的絕大多數國際航班，週二(12月30日)都正常營運，機場內的旅客更是絡繹不絕，這種無懼威嚇，正常應對的態度，也讓在台觀光客印象深刻。

台北街頭日本遊客：「會有點不安，希望可以平安回家。不過看看周圍，大家都一如往常。」

至於過往常會因為共軍演習封鎖海域，導致無法出海、被迫停工的漁民，週二(12月30日)雖然再度滯留港內，但起因不是軍演，而是天氣。

基隆漁民：「今天大家都休息，天氣不好大家都休息。實彈射擊，我不知道，反正它的軍演我們都沒有什麼感覺到，沒什麼差。」

至於國軍與海巡部門，則是全面加強監控偵蒐，掌握到共軍演習首日的24小時內，總計130架次共機，以及22艘共艦侵擾台海周邊，其中90架次共機逾越中線。

海巡署官兵：「這是中華民國海巡署桃園艦廣播。你的行動已影響我國海域秩序及安全，立即轉向離開。」

至於所有航行台灣周邊的船隻，則都獲得確保，沒有受到共軍騷擾威脅，包括台電的天然氣船也順利進港。

CNN記者：「據台灣國防部的最新統計，這是迄今為止，他們報告的第二大規模演習。規模最大的一次是在2024年10月，當時(24小時內)共觀測到153架共機。雖然這些演習無疑會造成干擾，但目前來看，它們不太可能引發實際的軍事衝突。而人們最大的擔憂是，這些演習會不斷逼近那條紅線。」

北京當局聲稱軍演是為了警告外部勢力。

中國大陸外長 王毅：「美國大規模對台售武，我們當然要堅決反對。」

然而解放軍在台海的威逼侵擾，反而讓周邊國家倍感不安，加強防備。

不但日本「讀賣新聞」以社論批評相關演習是「升高台海緊張局勢的暴行」，並認為北京當局「應該停止危險的恫嚇」，連南韓媒體都憂心，中方的恐嚇威逼手段，有可能隨時把紅線畫到南韓頭上。

因此下周(1/4-1/7)將啟程訪問中國的南韓總統李在明，也在第一時間透過外交體系，針對軍演表明對和平的企盼，試圖在台海議題中，維持自身主動性。

南韓外交部發言人 朴一：「我國政府希望台海和平與穩定能夠持續，並期待兩岸能藉由對話與合作，和平發展關係。」

而北京當局在展開圍台軍演的同時，還派出海警船進入釣島附近海域，也引發日本關注。

日方統計發現，中國公務船今年闖入日本領海外側毗連區的合計天數，來到356天，不但超過去年的355天，更是2012年日中關係惡化以來的新高紀錄，而且單次闖入的時間更長。中方還多次侵犯日本領海與領空，包括5月曾有海警船與艦載直昇機公然侵犯並遭日方驅趕。

※ 本文章之所有內容，未經作者書面許可，不得以任何形式節錄、轉載或引用。

