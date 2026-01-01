共軍軍演期間海委會辦惜別餐會 管碧玲為造成負面觀感道歉了

十二月三十日對岸對台軍演情勢緊張，海委會主委管碧玲與許多海巡官員，三十一日中午到高雄晶綺盛宴餐廳大啖美食被外界批評。今天一月一日中午管碧玲在臉書回應，對於未斷然取消惜別餐會，有任何批評，都虛心接受。（海委會提供）

十二月三十日對岸對台軍演情勢緊張，海委會主委管碧玲與許多海巡官員被讀者直擊，三十一日中午到高雄晶綺盛宴餐廳大啖美食。今天一月一日中午管碧玲在臉書回應，表示海委會副主委黃向文歸建、海巡署分署長陳泗川退伍，才會舉辦惜別餐會，造成媒體負面形象，深感抱歉，對於未斷然取消惜別餐會，有任何批評，都虛心接受。

海委會幕僚有提出敏感時刻緩辦聚會，管碧玲仍堅持繼續辦理，基層官兵表示前方吃緊、後方緊吃，把中演習身威脅當成笑話。

今天中午管碧玲在臉書回應，表示未斷然取消惜別餐會，有任何批評，都虛心接受。

管碧玲指出，海委會二0二五年最後一次主管會報數週前即安排於十二月三十一日舉行；本次會議是黃向文副主委歸建、海巡署陳泗川分署長退伍前，最後一次參加擴大主管會議，因此安排惜別餐敘。

管碧玲說，十二月二十九日中國突然發動軍演，與幹部討論，依據發布軍演時間為十二月二十九日早上宣布至三十日下午六時，因此決定十二月三十一日擴大主管會報照常舉行。

管碧玲表示，十二月三十日下午六時中國船艦均陸續駛離，但未依常態宣布結束。當時考慮到黃向文副主委、陳泗川分署長最後一次參加擴大主管會報，餐敘為惜別性質，兩人對海委會、海巡署貢獻卓著，為感謝與惜別，因此決定照常舉辦。造成媒體負面形象，深感抱歉。

管碧玲指出，陳分署長服務長達四十六年，風裡來浪裏去貢獻海巡；黃副主委八年前受邀擔任海保署長，從海保署三個人草創至今百餘人，推動海污法大修、海保法立法，建立海洋治理體制燦然大備，他們的貢獻，外人無法理解。為表達感謝，我因此就任以來第一次安排主管、副主管餐敘，相聚惜別，這是我沒有斷然取消餐敘的心理因素；

管碧玲強調，即使餐敘時間、或直至解除應變，海巡署持續監控海面狀況，救生救難、監控中國動向，斷無絲毫鬆懈。本人亦持續應對認知作戰。

管碧玲表示，無論生活步調為何，都同時兼顧，守在崗位上。惜別餐敘若有任何課責，我一人承擔。對於未斷然取消惜別餐會，有任何批評，都虛心接受。