共軍軍演當前仍喊先北京 吳崢批國民黨配合統戰訊號

（記者陳志仁／台北報導）解放軍今（29）日實施「正義使命－2025」對台軍演並進行實彈射擊之際，國民黨主席鄭麗文卻宣稱明年上半年出訪「以北京為優先」，並稱會見中國國家主席習近平具「重大戰略意義」；對此，民進黨發言人吳崢痛批，此舉無視軍事威脅，形同向北京釋放政治訊號、配合統戰操作。

圖／吳崢強調，國民黨身為主要在野黨，任何與中國的接觸與交流，都不應配合對台統戰；更不應將台灣的民主、安全與主權，作為政治交換的籌碼。（民進黨提供）

吳崢指出，面對中國持續對台軍演與武力恫嚇，鄭麗文不僅未展現捍衛台灣立場，反而公開宣示「先北京、再美國」，甚至將「鄭習會」包裝為戰略行動，強調見習近平「具有重大戰略意義」；顯示國民黨兩岸路線早已一切以北京為優先，完全忽視台灣的安全、尊嚴。

吳崢也提及，雙城論壇昨日才剛落幕，解放軍隨即宣布對台軍演，形成強烈諷刺對照；台北市長蔣萬安曾承諾「共機不擾台才辦雙城論壇」，如今承諾仍在，卻立刻遭中國打臉，論壇中高喊的「雙城好、兩岸好」，換來的卻是戰機呼嘯、軍演壓境，質疑這是否就是中國回送的「政治伴手禮」。

吳崢表示，從翁曉玲等多名國民黨立委黑箱赴中、拒絕說明行程內容，到同一批人阻擋赴中申報揭露法案、杯葛國防與國安相關法案，國民黨一方面向北京靠攏，一方面卻削弱台灣防衛與安全機制，已形成清楚且危險的政治脈絡；在這樣的背景下，人民如何能相信「鄭習會」沒有任何政治前提與交換條件？

