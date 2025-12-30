共軍軍演 參院軍委會主席籲美加速生產支持對台軍售

（中央社記者鍾佑貞華盛頓29日專電）共軍宣布新一波環台軍演，並進行實彈射擊。美國參議院軍委會主席韋克爾今天就此呼籲美國採取緊急行動，包括加速生產以支持近期對台軍售。他也對台灣內部喊話，請擱置黨派分歧，立即為特別國防預算提供全額資金，「刻不容緩」。

共軍東部戰區宣布，台北時間29日起進行「正義使命-2025」環台演習，今天在台灣周邊5個海空域範圍進行實彈射擊。台灣國防部今天指出，共軍已進行一波實彈射擊，落彈區散布在台灣24海里線周邊。

聯邦參議院軍事委員會共和黨籍主席韋克爾（Roger Wicker）晚間透過社群媒體X發文指出，中國針對入侵台灣的演練持續升高。這些愈發複雜、臨時通知的演訓，意在展示解放軍實施對台封鎖的能力，並使中共得以脅迫台灣。

「美國必須緊急行動，加速生產以支持近期對台灣的軍售，並落實國會授權的『總統撥款權』及台灣安全合作倡議資金，用於關鍵軍事能力的建設。我們的台灣盟友必須擱置黨派分歧，立即全額支持賴總統所提出的特別國防預算。時間已不能再拖」，韋克爾說。

「總統撥款權」（Presidential Drawdown Authority, PDA）允許美國總統在緊急情況下，從庫存中調撥武器來協助盟友。

除了長期關注台灣軍備的韋克爾外，其他友台議員今天也陸續發聲。共和黨聯邦眾議員狄亞士巴拉特（Mario Diaz-Balart）透過X表示，中共軍演明顯是企圖恫嚇自由民主的人民。美國與台灣同一陣線，並將繼續反對脅迫、侵略以及任何威脅區域穩定的行為。

同黨參議員柯頓（Tom Cotton）推文說，台灣是美國強大且可靠的夥伴，他讚揚川普政府為維護台海和平穩定所持續付出的努力。

智庫「美國企業研究所」（AEI）高級研究員古柏（Zack Cooper）則透過電子郵件對中央社表示，「正義使命-2025」是北京持續向台灣施壓的做法，同時試探美台關係是否存在任何弱點。

他希望華府能發出明確訊號，表明中國任何這類的挑釁行動，只會促使美國與台灣之間的合作更加緊密。「在我看來，如果美國不這麼做，反而會助長北京採取更多脅迫行為」。（編輯：田瑞華）1141230