共軍軍演 台學者：觀察導彈是否穿越領空
共軍東部戰區今天將在台灣周邊軍演並組織實彈射擊。政大國關中心主任王信賢指出，從軍演海報可看出重點是「反干涉」，這次軍演影片也首度以中英文同步播出，可見陸方有意向國際宣示。
淡江大學戰研所兼任副教授黃介正指出，中共這次軍演公布精確座標，台灣應觀察今天是否有火箭軍導彈，飛越台灣領空？
王信賢表示，這次軍演是賴清德總統上台後的第四次對台大型軍演，有多重意義。
一是東部戰區司令楊志斌晉升上將後，首次對台軍演，顯示積極主動出擊。
其次是反獨、反外來干涉，從軍演海報可看出，把反干涉當重點，近期美國對台軍售、日本首相高市早苗的「台灣有事論」，讓中共快速採取軍演強力反應。
第三，這次大陸官方發布的軍演影片，中英文同時播出，為歷來中共軍演第一次，可見大陸是在向國際宣示。
更多udn報導
讓台灣有感！專家揭中共軍演原因：這次民生衝擊最大
校前1%！父病故、照顧身障家人 他不畏逆境上台大電機
認與江宏傑「新婚就感情破裂」 福原愛坦承當年不成熟
好吃又好逛！網大推「全台最頂」老街：食物很有特色
其他人也在看
中國環台軍演 華爾街日報：試圖阻斷美日協防台灣
隨著與美國及日本在台灣安全議題上的緊張關係升高，中國29日在台灣周邊海空域展開大規模軍事演習，並稱此舉是對「外部勢力干涉中國內政」所發出的「嚴正警告」。分析家指出，中國此次演習顯然著眼於阻斷任何協防台灣的軍事行動，尤其是嘗試切斷台灣與日本之間的海空交通，而美軍正是以日本做為重要基地。自由時報 ・ 8 小時前 ・ 41
中共圍台軍演之際 八炯突PO圖：我要教召了！
政治中心／綜合報導中國共軍昨（29日）宣布對台灣進行環台軍演，共軍東部戰區宣布在台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東進行「正義使命-2025」演習，30日早上8點至下午6點，在台灣周邊5個公布海域和空域範圍進行實彈射擊，並且揚言將會是史上最大的對台軍演，引發全世界關注。對此，反共網紅八炯（溫子渝）今（30日）深夜就發文表示「面對中共軍演，國軍弟兄辛苦了，老家昨天也通知我要教召了」，貼文曝光後，大批網友在留言區力挺「感謝支援」。民視 ・ 50 分鐘前 ・ 20
羅智先：明年景氣難預測 「過一天算一天」
全球經濟前景混沌不明，統一集團董事長羅智先表示，明年不確定因素仍多，因此對整體景氣實在無法預測，「沒有看法，過一天算一天...聯合新聞網 ・ 1 小時前 ・ 7
中俄軍演劍指美日 華爾街日報：台美日命運緊密交織
華爾街日報報導，中國大陸若對台灣動武，日本難以置身事外。台灣位處關鍵海上十字路口，扼守南海北上通往東海以及經巴士海峽進出西太平洋航道，離日本最西端外島與那國島僅一一○公里，高度牽動日本貿易與安全，一旦台海爆發衝突，台灣的命運將迅速與美日同盟緊密交織。聯合新聞網 ・ 1 小時前 ・ 14
中海警船擾台「相距僅0.8浬」！管碧玲公開監控照曝海上對峙：嚴陣以待
中國解放軍東部戰區29日無預警實施為「正義使命－2025」圍台軍演，更嗆聲今（30）日將使用實彈演習，中國海警船同步擾台進入台灣東部海域，台灣海巡署桃園艦針對中國海警1306第七次廣播驅離，雙方相距僅0.8浬。對此，海委會主委管碧玲發文表示，「堅持捍衛主權，嚴陣以待」。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 26
觀察站／海空限航令 中共軍演真正殺招
中共突然宣布的「正義使命二○二五」軍演，今天將進入實彈射擊。解放軍是否會如同三年前的圍台軍演，故意讓飛彈軌跡從台灣上方高...聯合新聞網 ・ 1 小時前 ・ 1
今晨最低溫10.9度！跨年夜北部有雨 元旦迎強烈大陸冷氣團
中央氣象署觀測，今清晨本島縣市平地最低溫出現在花蓮縣鳳林鎮的攝氏10.9度。氣象署表示，今天（30日）東北季風稍增強，北部溫度下降，中南部及台東日夜溫差大，明天天氣如何？氣象署指出，明天（31日）跨年夜北部、東半部及恆春半島有局部或零星短暫雨，周四元旦（1日）強烈大陸冷氣團南下，北部氣溫逐漸下降，其他地區晚起氣溫亦下降，周五到周日（2日到4日）清晨強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷。Yahoo奇摩（綜合報導） ・ 57 分鐘前 ・ 1
蔣萬安譴責中共 喊話總統也應克制
中共昨宣布對台軍演，藍白譴責中共。台北市長蔣萬安昨受訪表示，任何造成區域衝突升高的行為，都要予以嚴厲譴責。民眾黨主席黃國...聯合新聞網 ・ 1 小時前 ・ 3
遏制台獨勾連外部勢力…中共發動圍台軍演 5大區域實彈射擊
中共解放軍東部戰區昨日上午宣布發動「正義使命二○二五」圍台軍演，預告今日在台灣周邊五大區域進行重要軍事演習，組織實彈射擊...聯合新聞網 ・ 1 小時前 ・ 2
學者：台灣經濟 靠AI一白遮三醜
中央大學台經中心昨公布十二月消費者信心指數（ＣＣＩ）為六十四點三點，不僅連續下滑，也較去年同期明顯走低，顯示民眾對未來半...聯合新聞網 ・ 1 小時前 ・ 5
北檢稱「小三照無偽造」不起訴謝寒冰！曹興誠：助長親共賣台氣焰
[Newtalk新聞] 媒體人謝寒冰2月爆料聯電創辦人曹興誠有「小三露骨照」，曹興誠則控告謝寒冰涉嫌違反《選罷法》、《個資法》、不實性影像等罪，台北地檢署29日以影像鑑定幾乎沒深偽情形等理由處分不起訴。對此，曹興誠透過臉書回應：「聽說謝寒冰獲得不起訴處分，我深覺遺憾。台北地檢署認為謝寒冰公布的照片無偽造，令人訝異！」 曹興誠在臉書發文寫道：「謝寒冰公布的照片有些真實，有些偽造，這是誹謗造謠者常用的手法。謝寒冰偽造最惡劣的一張，是顯示本人赤身露體吸著煙的照片。本人長期患有慢性氣管炎，四十年前即已戒菸，連二手菸或寺廟燒煙都無法容忍，怎可能如謝某公布的照片吸著煙？」 曹興誠表示：「這麼明顯的偽造，刑事局無法辨識，是不是應該請民間鑑識專家協助，而非閉門造車？謝寒冰公布照片中的中國女子，我確實認識，時約2015年。她當時在廣州做一些文物小生意，因為我是知名文物收藏家，所以她為生意，刻意在香港與我接近。我們交往一陣子，後因理念不合而分手。」 曹興誠直言：「這本是一件微不足道的個人私事，中共國安局竟然逼使其國民交出個人隱私，再透過謝寒冰這種無恥混混予以添加偽造、公諸於世，藉以打擊我的聲譽和大罷免。其新頭殼 ・ 2 小時前 ・ 78
今影響941航班 民航局批粗暴挑釁
共軍圍台軍演，今（30）日上午8時至晚間6時將在台海周邊畫設7處臨時危險區，進行火箭發射演習並禁止航空器進入，預計影響航班941班次、約10萬名旅客，其中，馬祖航班全部取消。民航局表示，依國際組織規定演習要提前7天公告，對岸只提前1天，嚴厲譴責此粗暴及挑釁作為。中時新聞網 ・ 4 小時前 ・ 228
跨年維安 北中桃晚會要安檢
張文隨機殺人案引發恐慌，各地跨年晚會維安升級。警力部署增加外，台北、桃園、台中市政府參考演唱會，將對入場民眾實施安檢，另...聯合新聞網 ・ 1 小時前 ・ 2
銀價大震盪 暴漲又暴跌…馬斯克：恐衝擊工業生產
國際銀價29日在首度突破每英兩80美元大關後，大跌逾9%，盤中跌至71.89美元，因交易員在這波破紀錄的漲勢中獲利了結，...聯合新聞網 ・ 1 小時前 ・ 2
川普回應中國對台軍演：習近平未告知、不擔心局勢
（中央社記者鍾佑貞華盛頓29日專電）共軍宣布新一波環台軍演，並將進行實彈射擊。美國總統川普今天對此表示，已看到相關情況，但中國國家主席習近平沒有告訴他任何事，「而且我也不認為他真的會這麼做」，一點都不擔心這件事，且中國海軍已在區域軍演20年。中央社 ・ 2 小時前 ・ 429
軍演進逼！他嘆：後備群組卻傳這些訊息
[NOWnews今日新聞]中國日前無預警對台發動軍演，正當國防部與各級軍事單位戰戰兢兢之際，新北市議員林秉宥卻揭露，內湖後備軍人輔導中心的通訊群組內，多名成員並非關注國家安全防衛，反而頻繁轉發政治諷刺...今日新聞NOWNEWS ・ 9 小時前 ・ 154
【本日焦點】因應共軍軍演 國防部：用實力捍衛台海／教部公布54碩博班註冊掛零 6頂大占17班／兒打工搬200公斤藝品身亡 母痛訴沒勞健保
本日Yahoo焦點為您精選5則網友最關注的重點新聞、1.因應共軍軍演 國防部：用實力捍衛台海 2.教部公布54碩博班註冊掛零 6頂大占17班 3.兒打工搬200公斤藝品身亡 母痛訴沒勞健保 4.雙城論壇剛落幕⋯陸宣布軍演 蔣萬安發聲 5.遊戲工程師「不懂HP」求復職被駁回Yahoo奇摩新聞編輯室 ・ 14 小時前 ・ 52
健康主題館／吃飽後疲倦、想睡 當心糖尿病前期
「飽睏」真的是幸福的事嗎？其實，此時正是血糖飆升且最易囤積脂肪的時刻。營養師林祐萱表示，部分的人以為血糖高低不定，是糖尿病患者的專利，這是錯誤的觀念，若血糖長期忽高忽低，不只容易出現胰島素阻抗，進入糖尿病前期，也會損害器官。聯合新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
彭博：習近平是今年美中關係大贏家 明年逼川普改變對台立場
美國總統川普年初重返白宮後，一度對中國進口商品課徵逾100%關稅，但很快就被中國回敬以稀土出口管制而被迫讓步。彭博新聞整理過去一年的美中關係發展，認為中國國家主席習近平是最大贏家，而他未來一年的目標會是迫使川普改變對台立場。太報 ・ 21 小時前 ・ 1
解放軍50秒短片秀海空肌肉！「加個油去台北」戲謔字幕讚：台灣那麼美
中國解放軍東部戰區昨天（29日）無預警宣布，展開「正義使命-2025」軍演，預計集結陸、海、空及火箭軍等兵力，在台海周邊進行演練；當晚還以「那麼近那麼美，隨時到台北」為題，發出50秒短片，片中字幕還提及「加個油去台北」、「這麼近、那麼美，隨時到台北」等戲謔字眼，共軍更預告，今天（30日）將在台灣周邊展開實彈射擊，要求船隻和飛行器不要進入公告的海空域。三立新聞網 setn.com ・ 53 分鐘前 ・ 12