共軍軍演 台學者：觀察導彈是否穿越領空

[Newtalk新聞] 媒體人謝寒冰2月爆料聯電創辦人曹興誠有「小三露骨照」，曹興誠則控告謝寒冰涉嫌違反《選罷法》、《個資法》、不實性影像等罪，台北地檢署29日以影像鑑定幾乎沒深偽情形等理由處分不起訴。對此，曹興誠透過臉書回應：「聽說謝寒冰獲得不起訴處分，我深覺遺憾。台北地檢署認為謝寒冰公布的照片無偽造，令人訝異！」 曹興誠在臉書發文寫道：「謝寒冰公布的照片有些真實，有些偽造，這是誹謗造謠者常用的手法。謝寒冰偽造最惡劣的一張，是顯示本人赤身露體吸著煙的照片。本人長期患有慢性氣管炎，四十年前即已戒菸，連二手菸或寺廟燒煙都無法容忍，怎可能如謝某公布的照片吸著煙？」 曹興誠表示：「這麼明顯的偽造，刑事局無法辨識，是不是應該請民間鑑識專家協助，而非閉門造車？謝寒冰公布照片中的中國女子，我確實認識，時約2015年。她當時在廣州做一些文物小生意，因為我是知名文物收藏家，所以她為生意，刻意在香港與我接近。我們交往一陣子，後因理念不合而分手。」 曹興誠直言：「這本是一件微不足道的個人私事，中共國安局竟然逼使其國民交出個人隱私，再透過謝寒冰這種無恥混混予以添加偽造、公諸於世，藉以打擊我的聲譽和大罷免。其

