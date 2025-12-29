共軍軍演 國內外941航班、10萬旅客受影響

中國民航單位昨上午發布飛航公告，今晨八時至晚間十八時在台海周邊畫設七處臨時危險區，進行火箭發射演習並禁止航空器進入。共軍演訓區幾乎完全封鎖台灣，交通部民航局指出，國際線、國內線九四一航班，超過十萬旅客受影響，國際航班預估將有明顯延誤，提醒航空公司起飛前備載足夠油量因應。

四大國籍航空昨均表示，目前航班營運正常。交通部長陳世凱昨在立法院答詢表示，中共軍演對於我國航班航運的運能及安全必然造成影響，強烈譴責中共蠻橫無理的作為。

金馬航線全取消

交通部民航局統計，今天八時至十八時，表定航班包含國際離場約二九六架、國際到場約二六五架、過境約二九六架，合計約八五七架，受影響旅客人數逾十萬人；國內線部分，航空公司總計取消金門六十八架次、馬祖十六架次，受影響旅客約六千人。

民航局指出，受中共軍演影響，台北飛航情報區內航路及空域大幅受限，航機可等待空域也不足，該局飛航服務總台已協調相鄰的飛航情報區航管單位，實施流量管制措施，以確保飛航安全。國際線航班預估將有明顯延誤，且軍演結束後仍將有遞延現象，需逐步消化，請航空公司務必預先告知旅客，並於起飛前備載足夠油量因應。

航運部分，交通部航港局表示，軍演海域範圍尚不致影響我國各商港船舶進出，但已採取發布航行警告訊息、監視船舶動態、加強橫向聯繫通報等措施。

