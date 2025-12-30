共軍軍演 國防部已指示授權依交戰規則應處
中共發動環台軍演，國防部今(30)日表示，自昨日上午6時至今日上午6時止，國軍共偵獲14艘共艦、8艘公務船及130架次共機，其中多達90架次共機逾越台海中線，侵擾北部、中部、西南及東部空域，國軍全程掌握動態，並嚴密監控、即時應處。
並於特定時段在周邊海空域進行實彈射擊。國防部已成立應變中心，啟動立即備戰操演，統合海空戰力因應威脅。
國防部指出，共軍此次劃設5處演習區，且將台灣12浬領海基線納入範圍，相關意圖明顯。國軍將依敵情威脅程度，授權第一線作戰單位，依交戰規則與授權矩陣，執行通報、監控、驅離與追監等必要作為，確保主權與安全。
作戰暨計畫參謀次長室次長連志威中將指出，依《聯合國憲章》第51條規定，主權國家在遭受武裝威脅時，具備自我防衛權利，國軍在戰略、作戰及戰術層級，均已律定完整應處機制。
海巡署副署長謝慶欽說明，中共此次軍演出動14艘海警船，部分船隻一度進入距台灣北部海域24浬內，海巡艦艇已採一對一監控，必要時將採取強勢驅離行動。國防部重申，面對中共「由訓轉演、由演轉戰」節奏加快，國軍已調整戰備與訓練模式，具備有效應對能力。
其他人也在看
