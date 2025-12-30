共軍軍演 宋濤與台商座談：把握兩岸關係主導權

（中央社記者呂佳蓉北京30日電）2025全國台協會長座談會在北京中國大飯店舉行。此時正值共軍環台軍演之際，國台辦主任宋濤在會上宣稱，要牢牢把握兩岸關係主導權與主動權，堅定不移推動兩岸關係和平發展與統一大業。

中共在台北市長蔣萬安結束上海雙城論壇行程後的隔天宣布舉行環台軍演，加劇兩岸與區域緊張。儘管如此，今天座談會仍以經濟與兩岸融合發展為主，中國大陸方面包含國台辦主任宋濤、副主任潘賢掌，國台辦經濟局長彭慶恩、新聞局長陳斌華等人出席。

座談會安排中國大陸全國台企聯會長李政宏與各地台協會長做報告，宋濤並發表講話。近200名來自北京、上海、江蘇等多地台商出席。

宋濤表示，中國大陸牢牢把握兩岸關係的主導權與主動權，堅定不移推動兩岸關係和平發展，堅持不懈推進統一大業。

他宣稱，台灣民眾到中國大陸參訪交流更加便利，投資興業更有保障，融合發展動力更加強勁。「兩岸一家親、共圓中國夢的理念深入人心，要和平、要發展、要交流、要合作的民意更加穩固」。

宋濤說，過去的一年也是兩岸經濟合作開拓進取的一年，中國大陸不斷完善惠及台胞台企的政策措施，幫助大陸台資企業抵御外部的風險挑戰。

李政宏在報告時說，面對複雜嚴峻的台海情勢，將繼續發揮積極作用，為維護台海和平穩定，推進統一進程，貢獻應有力量。

共軍對台軍演之際，國台辦卻一面與台商座談，被視為「兩手策略」。這次座談會開放台灣駐北京媒體和大陸媒體採訪，宋濤發言時僅開放約3分鐘就請媒體離開現場。（編輯：廖文綺）1141230