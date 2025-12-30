共軍軍演 專家剖析PHL-191遠程箱式火箭砲對台威脅

解放軍東部戰區發射PCH191火箭彈。（取自中國解放軍東部戰區微博）

前國防部情研中心副主任孫秉中製表

國防部新聞稿指出，今（30）日自0900時起，共軍福建地區遠火部隊，針對其所劃設北部目標區，進行一波實彈射擊，落彈區散布在我24浬線週邊。前國防部情研中心副主任孫秉中長期專研中共軍力，並剖析中共PHL-191遠程箱式火箭砲對台灣威脅，以下是全文內容：

從中共東部戰區微博視頻號發布的【現場視頻！東部戰區發佈遠端火力實彈射擊畫面】上來看，解放軍遠火部隊擔任射擊任務的是PHL-191遠程箱式火箭砲(從地理位置上研判，應是第73集團軍砲兵旅所屬部隊)，射擊的彈藥是370公厘火箭彈(射程300公里)，目標區研判是在彭佳嶼以北的海域(國防部宣稱其「落彈區散布在我24浬線周邊」)，目標區海面雖未布設標靶，但從無人機實時回傳的畫面上來看，彈著點相當集中，所有火箭彈落點散布範圍不超過50米，相當於精準打擊。

PHL-191遠程箱式火箭砲將會對台灣的防務構成什麼樣的威脅？這是所有台灣人民都很關切的事情，在此彙整公情稍做科普，以滿足大眾「知」的需求。

■簡介

PHL-191遠程箱式火箭砲（下文簡稱PHL-191）技術源頭可追溯至2010年推出的AR-3外貿型多管火箭砲；PHL-191是在AR-3技術基礎上，針對解放軍實戰需求優化而來的自用型號。2019年在70周年「國慶」閱兵式上首次公開亮相。

PHL-191以「營」或「火力組」為基本作戰單元，可根據任務靈活調整：「火力組」通常包含6輛發射車、數輛裝填車、1輛指揮車及氣象勘測車等支援車輛，適用於快速反應任務；「營」則編配有12輛發射車，配套12輛裝填車（實現「一車配一裝填車」的高效補給）及完整的指揮、偵察、保障體系，具備獨立遂行戰役級別火力打擊任務的能力。

發射車底盤採用WS2400型8×8 專用輪式車輛，總重45噸，具備強勁的越野性能和道路通行能力。其動力系統可適應高原、山地、泥濘等複雜地形，配合液壓懸掛系統，能在野外快速架設發射陣地，確保「打了就跑」的生存能力。裝填車與發射車底盤通用，可通過液壓機械臂在10分鐘內完成模組化發射單元的更換，大幅提升持續作戰能力。

PHL-191的「模組化發射單元」是其最具革命性的設計。發射車配備2個可快速更換的模組化發射單元，每個單元可相容多種口徑彈藥，實現「一車頂多型」的作戰靈活性。

■未來發展

2025年3月14日中國中央電視臺軍事頻道《軍工巡禮》節目首次深度揭秘了中國自主研發的劃時代武器「飛龍-60A彈砲結合智能巡飛彈」。這款新型智能巡飛彈是中國首款彈砲合一的創新武器，標誌著中國在精確打擊與智能化作戰上的重大突破。它融合了火箭砲的遠端打擊與無人機的自主偵察能力，實現全程智能化控制，重塑火箭砲在現代戰場的角色。

飛龍-60A巡飛彈融合巡航飛彈精準打擊和無人機持久監視雙重優點，發射後可自動組網，並實時共享戰場情報。用PHL-191火箭砲一次齊射幾十枚，就能夠覆蓋大片區域，每枚彈藥均可獨立搜索鎖定目標，無需外部坐標支持。組網後，還能與其它型號巡飛彈混編，形成異構蜂群，根據各自特點智能分配任務，大幅提高打擊效率。

飛龍-60A巡飛彈價格低廉，約14萬元人民幣(約2萬美元)一枚，對比美國彈簧刀600型18萬美元，便宜甚多，便於大規模部署與運用。飛龍-60A巡飛彈的出現讓傳統火箭砲轉身成為智能作戰平台。在蜂群模式下，幾十枚同時出動，如空中特戰隊，會思考能協作，徹底顛覆傳統火力的概念。

PHL-191配備飛龍-60A巡飛彈之後，可獨立完成「發現、決策、打擊、評估」的作戰循環，可以打擊固定、活動，甚至是海上目標。對台灣的威脅不謂不大。

目前解放軍陸軍各集團軍與新疆、西藏軍區所屬砲兵旅均編制有一個PHL-191營(12輛發射車)，另外東部與南部戰區各直屬一個遠程火箭砲旅(研判下轄四個PHL-191營)，合計有23個PHL-191營，276輛發射車。

■對台灣防衛作戰的威脅

研判未來如果發生台海戰事的話，解放軍至少可以調集東部、南部戰區所屬的PHL-191營投入作戰，將對台灣的國防安全構成極為嚴重的威脅。

據公情顯示，解放軍火箭軍的短程彈道飛彈已經開始陸續退役，也未見有新型號的短程彈道飛彈接續研發，然而解放軍的PHL-191卻大量部署部隊，其射程涵蓋台灣全境，研判未來PHL-191將會取代短程彈道飛彈成為攻台時的主要火力投射裝備。面對如此巨大的敵情威脅變化，台灣政軍高層卻仍然執意要耗費鉅資繼續研發具備反導功能的防空飛彈，這難道不是一件令人匪夷所思的事情嗎？

據台灣媒體報導：為因應解放軍彈道飛彈、巡弋飛彈、飛行器與無人機的威脅，賴清德總統於11月底提出「1.25兆國防特別預算」，致力打造「台灣之盾」，未來將整合美製、國造防空飛彈，以強化台灣的防空體系。

「台灣之盾」能不能發揮預期的功效？我們不知道!因為政府迄今都尚未提出詳細的規劃內容，致使外界根本無從予以評論，但是除了防空的威脅以外，難道台灣政軍高層對於PHL-191擺在眼前的威脅都無動於衷嗎？

期望經過此次「正義使命-2025」軍演解放軍實施PHL-191實彈射擊訓練之後，能夠「喚醒」台灣政軍高層的關切與重視。

