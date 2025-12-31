共軍軍演、藍白封殺國防預算 學者怒轟：台灣人民的公敵

記者李鴻典／台北報導

中國解放軍近日進行「正義使命2025」環台軍演，昨（30）日在台灣周邊海、空域進行實彈射擊。結果，藍白依舊聯手在立法院程序委員會，五度封殺1.25兆的國防特別預算條例與明年度中央政府總預算，學者痛批藍白立委就是台灣人民的公敵；繼續杯葛吧，藍白絕對不會有執政的一天，台灣選民已經看得非常明白。

藍白在立法院程序委員會五度封殺國防特別預算。（圖／記者楊士誼攝影）

行政院會11月27日通過預算規模1.25兆元的強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案，送立法院審議。立法院程序委員會30日開會，排定明年1月2日及6日院會議程，不過國防特別條例第5度遭封殺。

廣告 廣告

國民黨、民眾黨立委在人數優勢下，在場18人表決，以10票：8票封殺提案。

出席程序委員會名單包含國民黨籍召委翁曉玲、國民黨立委林沛祥、林倩綺、涂權吉、陳永康、陳菁徽、羅智強、葛如鈞、盧縣一，以及民眾黨立委劉書彬。

民進黨籍召委沈發惠（會議主席未投票）、民進黨立委沈伯洋、林月琴、范雲、莊瑞雄、郭昱晴、陳培瑜、羅美玲、王義川。

學者、作家陳芳明今天痛批台灣人民的公敵，他表示，台灣民主運動，是台灣百姓全心投入，歷經半個世紀才從戒嚴時代掙脫出來。藍白立委聯手封殺國防預算，這是怎樣的扭曲變態心理？杯葛民進黨那麼久，現在又進一步阻擋國防預算？這種反對黨赤裸裸與北京站在同一邊。中國飛機繞台，他們不知道嗎？北京對台的長期威脅，他們竟然視若無睹。

陳芳明說，其他預算可以討論，但是國防預算豈可如此視同兒戲？他們無法執政，就應該更加站在台灣百姓立場。國防預算不是保衛民進黨，而是保護台灣全體百姓的生命安全，當然也包括藍白立委的性命。五度封殺國防預算，已經暴露他們的政治立場，完全無視台灣人民的性命。繼續杯葛吧，藍白絕對不會有執政的一天，台灣選民已經看得非常明白。

更多三立新聞網報導

糗了！藍委林沛祥解釋封殺國防預算 遭網抓包AI做圖「國旗光芒多一道」

列三事件 媒體人再揭壓軸笑話：2025年度最墮落政治人物，非黃國昌莫屬

林思銘退出國民黨新竹縣長初選 徐欣瑩：對他基於大局的決定，深表尊重

馬任內中國軍預算成長最快！吳思瑤：當年習近平可是要斬首馬英九啊！

