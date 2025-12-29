共軍軍演 鄭麗文批賴清德連累2300萬人：台灣有民進黨倒了八輩子霉

國民黨、台灣民眾黨召開「搶救少子國安危機TFA 助台灣一臂之力！」記者會，國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌出席。李政龍攝



中共突襲宣布對台軍演，國民黨主席鄭麗文今接受中廣「千秋萬事」專訪表示，賴清德總統一天到晚挑釁、透過仇恨和恐懼做政治動員，在內部找敵人，販賣芒果乾（亡國感），把自己的路走絕、走死路，連累2300萬人，真是悲哀的事情。她並大嘆，台灣有民進黨真的是倒了八輩子的霉，民進黨只要下架反核、台獨兩個神主牌，台灣馬上撥雲見日，兩岸馬上能看見和平的曙光。

共軍東部戰區今（29）日突襲式宣布將針對台灣舉行環島軍演，名為「正義使命-2025」，演訓範圍包含台灣本島的東南西北，並強調此次軍演的目的在於檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。

共軍展開「正義使命-2025」圍台軍演，鄭麗文今天（29日）接受中廣新聞網千秋萬事節目主持人王淺秋訪問時表示，錯誤的兩岸政策，才是造成兵凶戰危的原因，賴總統沒招了，只會販賣芒果乾（亡國感）。

鄭麗文表示，賴清德不斷挑釁試圖踩紅線，毫無感受到想要遞出橄欖枝、緩和兩岸關係締造和平，因為兩岸越是對立，越有利賴清德販賣芒果乾（亡國感），他只剩下這個方法，因為他沒有任何政績，沒有解決問題的能力，只能不斷加深恐懼，透過仇恨做政治動員。她因此認為，錯誤的兩岸政策，才是把今天推向兵凶戰危，國際社會高度焦慮的原因。

鄭麗文表示，賴清德不斷在內部找敵人，得不到認同，否則大罷免不會失敗，他把自己的路走絕了，鐵了心要走到底，這是條死路，賴不斷往死路鑽，連累兩千三百萬人，這是一件悲哀的事其實。她說，在野黨才代表主流民意，代表著台灣人民愛好和平，願意對國際社會做出重要貢獻，但絕不是要當「砲灰」。

她說，這麼多職業軍人會退役、不想做下去，買一堆武器，沒有人開飛機、沒請問台灣防衛韌性、國防如何自保？賴總統沒有展現跟國軍站在一起的誠意跟決心，所謂「政治騙術」都是在操作選舉。

鄭麗文說，國民黨從來沒有天真幻想，在野黨呼籲之後，中國馬上會停止軍事準備和行動，因國民黨是在野黨，沒有執政權。台北市長蔣萬安也只是代表城市交流，賴政府都還要把自己的發言的位階提到這麼高，說希望兩岸不要有任何軍機繞台行為。

