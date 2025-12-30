共軍軍演10小時害班機停飛！陸客簽證今到期回不了 錯愕：怎麼辦

生活中心／綜合報導

陸客簽證到期，今天班機卻飛不了。（圖／翻攝畫面）

解放軍東部戰區宣布自30日8時至18時在台灣周邊海空域實施「正義使命-2025」聯合軍演，我國交通部民航局昨（29）日證實，中國民航單位於29日7時30分發布飛航公告（NOTAM），在台海周邊劃設7處臨時危險區並進行火箭發射演習，要求航空器暫停進入相關空域。受此影響，台北飛航情報區（FIR）多數航路無法使用，今（30）日上午松山機場現場可見多個班次顯示「取消」或「延後」，不少旅客一早趕到機場後被通知無法成行，無奈又氣憤。

民航局表示，此次演習影響國際旅客人數逾10萬人，國內旅客也超過6000人受影響；台北FIR僅東北面往返日本的R595、R583及M750航路未受波及，其餘國際航路均無法使用。國內線方面，台灣本島與澎湖、七美、望安、綠島及蘭嶼航線維持正常，但往返金門、馬祖航路遭阻隔，演習時段內航班無法飛航。民航局指出，業者已陸續啟動退票、改期與轉乘協助機制，並持續與航空公司研議替代運輸方案。

旅客因為班機取消，無奈行程被打亂。（圖／翻攝畫面）

而今日一早松山機場，亦有中國籍旅客因簽證效期今日到期卻飛不了而陷入兩難，卻因班機取消而擔心逾期留台可能衍生法律問題；也有旅客反映，公告太臨時讓行程完全被打亂，「既不能飛、也不知道下一步怎麼辦，不能這樣」，焦急地向地勤人員詢問後續安排。部分旅客改往航空公司櫃檯辦理退票或等晚間18時後的班機，但候補位子已經排滿,。

金門航空站表示12月30日受影響航班，取消來回共60架次，延誤來回共計22架次，另增加來回8架次，預估影響旅客來回共約5,000人次。

