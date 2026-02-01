共軍轟6K 飛越菲律賓黃岩島海域演習區

（中央社台北1日電）菲律賓方面日前在南海黃岩島（也稱民主礁）海域劃設演習區。共軍南部戰區31日表示在該區舉行戰備警巡，中國官媒更指出，轟-6K轟炸機飛越菲方劃設演習區，宣示意味濃厚。

央視旗下新媒體「玉淵譚天」31日報導，共軍南部戰區31日組織海空兵力於黃岩島領海領空及周邊海空域開展戰備警巡，並指1月以來持續加強巡邏警戒。

玉淵譚天引述透過內部人士獲得的示意圖指出，共軍南部戰區轟-6K轟炸機、殲擊機組成編隊飛抵黃岩島空域後，沿東南方向空域巡航。

玉淵譚天強調，近日菲律賓劃設軍事演習區，將黃岩島劃入管控範圍，「覆蓋了我們的領海、領空，嚴重侵犯了中方的領土主權和海洋權益，完全是非法行為。南部戰區組織軍機穿越菲劃設區域，體現了中方對黃岩島領海領空的實際管轄，菲方劃設演習區域非法無效。」

微信公眾號「政知見」引述中國軍事評論員宋忠平表示，南部戰區影片中，執行任務的軍機均掛載實彈。其中，殲擊機更為靈活，主要負責制空。而轟炸機可以攜帶重量更大、打擊能力更強的對地、對海武器，加之海上的軍艦，「可以說，黃岩島周邊海域以及南海海域內的一切情況，都盡在解放軍掌握。」

中國海警於1月30日宣布於黃岩島領海及周邊區域執法巡查，「堅決維護國家領土主權和海洋權益」，並提及「緊急救援菲籍落水船員」。（編輯：廖文綺/朱建陵）1150201