共軍連兩日高強度擾台！10機10艦現蹤 4架次逾越中線

國防部今（9）日公布最新共軍擾台動態，自昨(8日)6時至今(9日)6時止，共偵獲中共軍機10架次、共艦10艘在台海周邊活動，其中有4架次軍機逾越海峽中線，侵入北部及西南空域，持續對我國空防施壓。

根據國防部發布的「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，在昨日上午7時40分至下午5時30分期間，國軍於台灣海峽空域偵獲共軍7架次主戰機及無人機，其中1架逾越中線；另於昨日下午1時10分至晚間10時5分，在台灣西南空域再偵獲中共3架次無人機活動。

國防部強調，國軍第一時間派出任務機、任務艦及岸置飛彈系統，採取「監控、應處、驅離」等行動，全程嚴密掌握中共海空動態，維護台海空域安全與國家主權。

