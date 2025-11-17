共軍連3天實彈射擊！中籲勿赴日 自民黨：高市在反省

日本首相高市早苗之前在國會上談到，若發生台灣有事的情況，暗示日本可能出兵的挺台言論，立刻引發中國大陸一連串反彈。（圖／美聯社）





日本首相高市早苗之前在國會上談到，若發生台灣有事的情況，暗示日本可能出兵的挺台言論，立刻引發中國大陸一連串反彈。中國今（17日）開始連3天在黃海中部進行實彈射擊，還呼籲中國人避免前往日本。而對於高市這樣的言論，在野黨黨魁野田佳彥批評太過草率，就連自民黨高層上節目都表示，高市對於沒充分說明，正在深刻反省，還說今後應該不會有這類的發言。

砲彈一發接著一發，中國宣布17日到19日整整三天，解放軍在黃海中部部分海域進行實彈射擊，如此動作也被解讀為中日惡化關係全面升級。中國外交部發言人林劍：「這種行為粗暴干涉中國內政。」

同一時間，中國文旅部還發通告，要中國公民近期避免赴日。兩國交惡，全都因為日本首相高市早苗一句台灣有事的護台言論，引發中國對日文攻武嚇動作不斷。有中國媒體背景的起底工作室近期發布影片，炒作琉球地位未定位論，試圖以戰爭分化沖繩與日本政府。琉球原住民音樂人、紀錄片導演魏孝昌：「1879年，日本違背琉球人民意願，入侵並併吞琉球，強行將其改名為沖繩縣。」

中日緊張情勢不斷升溫，中國幾乎每天都有動作。日媒分析下一步，可能召回直接駐日大使吳江浩。面對中國不斷施壓，日本國內民調卻一面倒力挺高市。《朝日新聞》最新民調顯示，高市支持率高達69%，還有近五成民眾支持台灣有事時，日本行使集體自衛權，也就是贊成日本出兵。

但日本在野黨認為，高市表態護台對抗中國，根本就是在玩火。日本立憲民主黨黨魁野田佳彥：「不應發表損害國家利益的言論，作為領導者，發言自有其應該謹慎的時刻。」

野田認為，高市行為太過草率，就連自民黨內高層透露，高市對此表達反省。自民黨代理政調會長田村憲久：「首相也在反省沒有充分說明背景之處，今後應該不會有此類發言。」

同一時間，美國駐日大使葛拉斯在社群平台發文，強調美日同盟力挺台海穩定，還說G7也是相同立場。

