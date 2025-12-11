共軍進逼第二島鏈 台關鍵樞紐牽動美日2／距關島僅900公里 中國在太平洋島國重建舊日軍跑道

地緣政治專家帕絲卡爾發布空拍照。（翻攝自X@CleoPaskal）

專門研究中國跟印太安全的地緣政治專家帕絲卡爾昨天(12/10)在X平台放了一段空拍影片，指出中國正在西太平洋島國密克羅尼西亞，重建一條二戰時期大日本帝國用過的飛機跑道。這條跑道離戰略要地關島很近，因此中國的意圖引發不少猜測。

太平洋島國密克羅尼西亞總統西米納在今年5月到沃萊艾環礁主持飛機跑道重建動工典禮，這條跑道原本是日本在 1942 到 1943 年間建造後，二戰末期被美軍轟炸毀掉，後來在 1970 年代也曾由美國協助修復過。

廣告 廣告

近年跑道逐漸老舊，加上地勢低、排水差，常常淹水，飛機起降不太安全。中國這次伸出「援手」，幫忙整修跑道、改善排水，鋪瀝青和混凝土，提升機場基礎設施，好讓沃萊艾和周邊島嶼的空中交通恢復正常。

地緣政治專家帕絲卡爾：「所以我認為，這其實是更大計畫的一部分，有一句中國的話怎麼說？就是『先佔據鄉村，包圍城市』。」

工程由中國山東的公司承包，現場大約有 30 名工人，預計工程需要 9 個月完成。帕絲卡爾表示，跑道可能本月底就能完工，但由於沃萊艾環礁距離關島只有約 900 多公里，身處第二島鏈的重要戰略位置，中國的動機引發外界關注與討論。

鏡新聞已上架86台，若無法收看，請洽詢當地系統台。





更多《鏡新聞》報導

入境卡錯誤標示「中國（台灣）」 南韓外交部回應了

325名中國嫌拒遣返！在泰國拘留所暴動 警方斷電、噴水柱鎮暴

向富人移民招手！付百萬美元可買「川普金卡」 白金卡特權更狂