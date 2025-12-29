共軍逼近台灣周邊軍演！國防部：5演訓區納入12海浬

國防部情次室次長謝日升。（圖／東森新聞）





共軍東部戰區29日片面宣布在台灣周邊實施「正義使命-2025」針對性軍事演習，外界關注演訓區域是否貼近我方周邊海空域。對此，國防部下午召開臨時記者會說明，強調共軍劃設範圍不僅涵蓋鵝鑾鼻以南，實際上共有5個演訓區都已將我方12海浬納入，國軍已成立應變中心，依戰備規定派遣適切兵力應處。

五區域劃入12浬

國防部指出，這5個區域分別位於北部、西部馬公周邊兩處、南部與東部，其中南部演訓區除觸及我方周邊海域外，也被說明已劃入我方24海浬鄰接區；整體配置呈現多點、分散但靠近的態勢。國防部並強調，相關動態均由國軍聯合情監偵系統嚴密掌握，必要時將採取其他手段進行適切監控。

針對兵力編組，國防部表示，依目前掌握情資，共軍3艘航母未參加本次針對性軍演；不過，先前外界關注的075型（級）兩棲攻擊艦，確實出現在台灣東南外海，國軍將持續以多元方式掌握動態。

國防部重申捍衛台海和平

國防部在記者會中表達譴責，強調任何「窮兵黷武」作為均不可取，並重申將以實力捍衛台海和平與國家主權。同時，國防部也提到，共軍演訓區域可能涵蓋周邊航線，對附近起降航機、國際航班與商船航行均可能造成影響，呼籲中共回到以規則為基礎的國際秩序。

