共軍遠程火箭威脅台灣安全 梅復興提這兩點建議 可降低其成功率

〔記者羅添斌／台北報導〕共軍此次對台軍演並發射27枚遠程火箭，第一波17枚火箭彈落於基隆東北方72浬外，第二波10枚則落在台南西方約50浬處，鄰近我24浬鄰接線，軍事專家梅復興今天指出，遠程火箭的確是目前最令台灣頭痛的軍事威脅之一，短期內恐難有符合成本效益而又有效的反制手段，但他認為，國軍明顯不夠積極在嘗試不同方式和作戰概念，這部分亟需加強努力。

梅復興表示，共軍歷次 (包括本次) 的軍演所展現的宣傳鏡頭固然相當壯觀，對絕大多數人來說也應該產生相當程度的震懾力，但還是有些事情就怕往細裡想。

他指出，中共發布的宣傳影片雖然聲稱精準命中目標，但其實際顯示的基本上只是彈著集束相對稠密。換句話說，這頂多意味著該遠火的圓形公算誤差 (Circular Error Probable/CEP)相對較小； 然而，因為我們不知道彈著-瞄準點均差 (bias) 是多少，所以無從研判其實際打到的地方距離原先要打的目標坐標有多遠。高中物理應該就教過的，精度高不見得就表示準確嘛； 打100次都可以命中同一個地方表示非常精確，但如果命中的地方都距離目標很遠，那就沒有戰術意義了。

共軍於我周邊海域從事「對台針對性軍演」概況。(記者方瑋立攝)

梅復興認為，各次軍演都是在沒有對衛星導航干擾的狀況下進行的射擊。所以，外界也無法有意義的研判共軍遠火在實戰條件下的表現會如何。連美軍武器在烏克蘭的表現都曾因為GPS干擾而受到嚴重影響而必須不斷精進改良，共軍此類長程火箭的導引效果在首戰時能否充分發揮，還值得進一步了解。

他分析指出，共軍的陸攻飛彈與遠火究竟能對我方戰術目標造成多大的實質傷害，可能還是要看國軍的機動兵火力能否在共軍的目獲週期 (targeting cycle) 之內掩蔽或疏散了。現在一般對此的保守估算約近30分鐘 (主要受限於中共偵照/監控衛星涵蓋頻率)，所以國軍勢須更廣泛並習慣於經常移動變更陣地，使用偽裝掩蔽暨或誘餌，構建地下/強固化工事，甚至搭配反 (干擾) 衛星監偵手段來大幅提升存活率，從而有效減低共軍遠火的任務成功率。

