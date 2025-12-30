共軍遠程火箭落在北部24浬線 顧立雄坐鎮衡指所批高度挑釁行為

共軍遠火旅以PHL-191箱式火箭炮實施施遠程火力實彈射擊，國防部表示，落彈區散布在我24浬線週邊，部長顧立雄坐鎮衡指所掌握。（圖片來源／國防部）

中國解放軍今（30）日進行第二天「正義使命-2025」圍臺軍演，共軍遠火旅已以PHL-191箱式火箭炮實施施遠程火力實彈射擊，國防部證實，落彈區散布在我24浬線週邊，國軍以聯合兵、火力系統，嚴密追監應處。

國防部長顧立雄則是與參謀總長梅家樹於聯合作戰指揮中心（衡指所）全程了解，顧並指示，國軍將依總統賴清德「不升高衝突、不挑起爭端」指導，沉著冷靜應對，堅定守護我們國家安全與民主自由。

顧立雄表示，共軍高度挑釁的冒進行為，不但嚴重破壞區域和平穩定；也對往來的運輸船隻、貿易活動、飛行航線，形成重大安全危害與干擾。

嚴重破壞區域和平穩定，目標消耗我戰力和製造對立

顧立雄是在共軍今日實彈射擊期間，率領重要幹部於衡指所全程掌握，並了解我偵照、雷情、防空等相關部隊戰備狀況。

海軍田單軍艦（1110）監控共艦安陽艦（599）畫面。（圖片來源／國防部）

顧立雄強調，共軍無視國際規範，以軍事手段恫嚇威脅的手法，顯然是意圖以複合式軍事、非軍事手段，達到認知作戰、消耗我戰力的目標；並透過分化團結的方式，在臺灣社會製造對立與矛盾。

顧立雄並期勉官兵，身為國防安全的守護者，現在正是大家全力承擔責任的時刻。希望各級持續針對敵情威脅，完善各項應對行動

展開全面戰略傳播，海巡署一對一方式併航監控

顧立雄也指示，要同時展開全面性的戰略傳播，適切向國人說明相關情勢、完善認知攻防，共同以捍衛國防安全的能力、決心與信心，嚇阻敵人的蠢動。

海巡署則是在第一時間偵獲14艘海警船，侵擾臺灣周邊水域、馬祖、金門烏坵及東沙等外離島限制水域線附近，立即調度14艘艦艇於各海域預置對應，以一對一方式併航監控，強勢驅離。

「周邊的國內外船隻都能安全通行，沒有受到騷擾威脅。」海巡署表示，已派遣待命艦艇支援，同步成立應變中心，協同國防部對應監控。

海巡署強調，中國軍演對我國海域的船舶航行安全，以及漁民生命安全影響甚鉅，將全力應對並與國防部等國安單位通力合作，確保海上航道的安全與順暢，全力捍衛國家主權。

