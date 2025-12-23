共軍部署逾百枚東風31 學者：對美國本土造成實質威脅

路透社披露美國國防部的一份報告草案，提及解放軍預期在2027年底獲得對台作戰的取勝能力，草案也提到解放軍部署超過100枚東風-31型洲際彈道飛彈。對此，國防安全研究院國家安全研究所助理研究員楊一逵今天(23日)接受央廣訪問時分析，報導披露的草案內容並未超過中國預計在2027年做好攻台準備的範圍；這份文件另一個值得注意的訊息是，華盛頓認為解放軍的洲際彈道飛彈發展能力已經對美國本土造成威脅。

路透社22日披露一份美國國防部的報告草案，指出北京2027年底前可能會獲得對台作戰且取勝的能力，這份報告也提及解放軍在3座已經建好的發射井裝填超過100枚東風-31型洲際彈道飛彈。

廣告 廣告

「2027戴維森窗口」一直是討論台海衝突時的關鍵時程，路透報導的草案內容進一步指出可能會獲得對台作戰的「取勝能力」，是否代表解放軍攻台威脅再升級？

國防安全研究院國家安全研究所助理研究員楊一逵23日接受央廣訪問時表示，報導揭露的草案文件內容並沒有偏離中國國家主席習近平指示解放軍在2027年做好準備入侵台灣的範疇。他表示，中國官方說法一直都是確保2027年建軍100年的奮鬥目標，而具備入侵台灣能力當然不會希望打敗仗；楊一逵強調，準備好入侵台灣能力並不代表已決定攻台，兩者有差異。

楊一逵進一步表示，這份草案內容透露的不只針對台灣，另一個重點是提到中共洲際彈道飛彈(ICBM)與核武能力，這項發展不是針對台灣，而是針對美國及其印太盟友。

楊一逵說，因東風-31型洲際彈道飛彈可以攜帶核武，執行核武打擊，射程覆蓋至美國東岸如華盛頓、紐約等大城市。草案點出中國在3座已經建好的發射井部署超過100枚東風-31型飛彈，代表華盛頓認為中共的洲際彈道飛彈能力已對美國本土造成實質威脅。楊一逵說：『(原音)我覺得這是一個蠻重要的訊號，我覺得這代表華盛頓公開表示，中國東風洲際彈道飛彈的軍事能力發展說明，已經破壞原有平衡，已經對美國本土造成實質威脅。』

另外，路透報導的草案內容也提到，北京拿下台灣的軍事選項可能包括對距離中國1,500至2,000海里外的目標發動打擊；楊一逵表示，這也不是中共攻台的新選項。

他分析，1,500至2,000海里距離的打擊能力可覆蓋至美國關島，代表解放軍的野心並非只有台灣，而是希望成為區域霸權，將美軍勢力擠出印太。楊一逵表示，這是解放軍一直以來希望建構的能力，也與中共長期發展反介入、區域拒止，防止外國勢力介入台海衝突的目標一致。

楊一逵指出，這也代表中國想入侵或攻占台灣仍有很大難度，目前解放軍水面艦370艘，但兩棲登島攻擊艇約60艘。共軍無法靠60艘登島攻擊艇攻占台灣；因此要確保解放軍真的可以執行反介入和區域拒止戰略，解放軍能力還在建構當中。(編輯：宋皖媛)

延伸閱讀

路透：美評估北京預期2027年底具備對台作戰取勝能力