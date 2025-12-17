共軍鎖定日機後遭「美日同盟」反制 蔡明彥：中共遼寧艦演訓16天「歷來最短」

國安局長蔡明彥（右）2025.12.17答覆民進黨立委陳俊宇（左）2025.12.17質詢時證實中共遼寧艦這次出海演訓歷來最短，只有16天，因為其艦載機用雷達鎖定日機後，遭遇美日同盟出動航艦及B-52轟炸機演訓反制。截自立法院會議隨選



中共遼寧號航空母艦編隊日前穿入日本沖繩海域活動，引發周邊情勢緊張，國安局長蔡明彥今天（12/17）在立法院專案報告時證實，在日前發生共機以雷達鎖定日本戰機的挑釁事件後，美國與日本迅速啟動安保合作機制應變，美軍派出B-52H戰略轟炸機進駐日本海，而且美國海軍華盛頓號航空母艦編隊與日艦在日本東部水域進行演習。蔡明彥指出，在美日展現嚇阻態勢後，遼寧艦隨即轉向返航，此次出第一島鏈演訓僅16天，創下「歷來最短」紀錄。

廣告 廣告

中國航空母艦「遼寧號」的行駛路徑。翻攝自小泉進次郎X

立法院外交及國防委員會今天上午邀請國安局長蔡明彥、國防部長顧立雄赴立法院對「台海與周邊潛在軍事衝突熱點情勢分析與國軍戰備應變整備情形」做專案報告。蔡明彥在回應民進黨立委陳俊宇質詢時，還原了美日啟動安保機制反制中共遼寧艦編組演訓、「雷達照射（鎖定）日機」事件。

蔡明彥明確指出，確認12月6日中共遼寧艦艦載機「殲-15」，確實在沖繩空域2度透過雷達照射「鎖定」日本自衛隊戰機。蔡明彥指中共此舉「非常針對性且具有挑釁意味」，日本防衛省更因此在凌晨緊急召開記者會表達抗議。

美國核子動力航空母艦喬治・華盛頓號(USS George Washington)。美國海軍／維基百科

蔡明彥進一步指出，事件發生後，美日隨即於12月8日啟動安保合作機制，由美軍華盛頓號航空母艦編隊與日艦在日本東部水域進行演習；隨後12月10日，美軍更進一步調派2架B-52H戰略轟炸機飛抵日本海與日機聯演。

蔡明彥也分析美軍大動作調派戰略轟炸機的地緣戰略意涵，蔡明彥認為，美軍B-52H部署於日本海，一方面能阻擋俄羅斯轟炸機南下，另一方面其搭載的巡弋飛彈射程可「直接打到北京」。

2025年12月10日，日本自衛隊派出F-35戰機與F-15戰機各3架，與美國兩架B-52戰略轟炸機在日本海進行聯合演習。路透社

蔡明彥說明，在12月8日美日啟動航母編隊演習後，遼寧艦即開始轉向、返回母港。蔡明彥也說，這次遼寧艦出第一島鏈只進行了16天演訓，相較過去一般都在20天以上，「這是歷來最短的」。

對於中共遼寧艦演訓時間明顯比過去短，蔡明彥解讀，中共雖透過軍事手段對日本施壓，但在美日同盟快速啟動防衛與嚇阻態勢後，觀察到「中共也是不希望這種緊張的對峙持續的升高」，因此讓遼寧艦提早結束相關演訓。

「遼寧號」艦載殲-15戰機在沖繩附近海域升空訓練。翻攝自小泉進次郎X

在答詢時，蔡明彥也針對俄羅斯在印太的角色提出預警。蔡明彥表示，國安局在與國際情報交換時特別關注中俄軍事合作，若台海有事，俄羅斯除可能提供後勤支援外，更可能扮演「牽制角色」，在台海以外的西太平洋或東亞區域進行軍事挑釁，增加區域情境複雜度，讓美國及友盟在應處時面臨更複雜的狀況。

另外，民進黨立委王定宇也質詢蔡明彥，越南軍艦近期罕見穿越台海，與美國第七艦隊同樣行使「自由航行」權利，問我方是否有事先掌握情資？此一訊息除了在國安局專案報告中已提及，今年已有8國軍艦穿越台海，其中包括越南，顯示國際社會對台海和平穩定的關注外，雖不便公開透露與友盟情資交流細節。不過，蔡明彥也證實，國安局與國防部對於周邊共艦及外艦活動均有充分掌握與溝通。

更多太報報導

國軍遭共機雷達鎖定可反擊？ 顧立雄：判斷具攻擊意圖後可行使合法自衛權

曬資深飛官「4字軍魂」手套！ 小泉大讚自衛隊不畏中國雷達照射

美日防長通話矢言加強合作 指中共雷達照射事件「加劇緊張」