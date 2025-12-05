共軍集結百餘船艦 學者預測12月中將有大規模操演

日前外媒披露共軍正集結百艘船艦艇，引發外界擔憂。對此，學者分析，由於中日關係惡化，加上台灣提出軍購計畫、美國簽署涉台法案，可能讓中共認為必須有所回應，預計12月10日前後就有可能展開聯合操演。

外媒路透社日前披露中國在東亞海域集結海軍、海警各型船艦，數量一度超過百艘。由於目前中日關係緊張，日前我國國安高層就曾示警共軍可能於年底展開針對性軍演，此消息曝光後再次引發外界臆測。

對此，安全台灣學會理事長楊太源分析，2024年12月共軍曾進行「不具名」海上操演，當時也聚集了約90艘海軍、海警船艦，兩次海上軍事活動規模、範圍、甚至是消息流出方式都極為類似，因此不排除這已成為共軍每年年底的例行操演，做為威嚇東亞、印太區域，展現軍隊實力的慣例。

廣告 廣告

不過，楊太源也提醒，依目前中、日交惡狀況，加上日前我國宣布新台幣1.25兆軍購計畫，及美國總統川普簽署《台灣保證實施法》等，都給予中共不得不回應的壓力，因此預測共軍可能在12月10日前後發動具名、針對性的軍事回應。楊太源說：『(原音)按照今年3月13號賴總統講話以後，到4月1號中共做回應(海峽雷霆-2025A環台軍演)，可能就是他要準備的時間。我覺得大概也可能就會在12月10號前後左右，如果海象可以的話，就會有一個聯合操演，或者只是個別操演。』

民進黨立委王定宇也指出，若消息屬實，中共所集結的船艦數量已遠超自我防衛用途，成為容易造成區域擦槍走火的不安因子。他表示，面對這樣的軍事擴張事實，首當其衝的台灣更需提升自我防衛能量，加大對國防韌性的投資。王定宇說：『(原音)因為威脅在那裡，威脅在增加，台灣才需要加大對國防的投資。這個區域的國家都感受到中共屯兵的壓力，都加大軍事量能的投資，那也強化了這個區域第一島鏈自由民主國家的互動跟合作，希望產生一個安全網絡來遏止、來嚇阻中國這種軍事擴張。』

王定宇強調，中國是印太地區的麻煩製造者，對個別國家進行霸凌或威脅，台灣身處第一線，除了要做好自我防衛外，他呼籲朝野共同支持國防預算，畢竟國安不應分黨派。