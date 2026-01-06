共軍頻穿越宮古海峽 日方研判為欲牽制美軍

日本航空自衛隊 F-15 J/DJ 戰機。(日本防衛省)

日本防衛省昨5日表示，中國解放軍去年 12 月 29 日起，連續兩天在台灣周邊實施大規模軍事演習，演習前後期間，中國軍機與軍艦多次穿越位於沖繩縣的宮古海峽，被日方研判與演訓行動密切相關，目的在於牽制可能自太平洋方向介入的美軍兵力。





日本媒體引述防衛省說法指出，去年 12 月 29 日下午，推定為中國軍方的 8 架軍機，包括轟炸機與戰鬥機，自中國一側經宮古海峽進入太平洋，隨後再循同一路線返回東海。此外，中國 2 艘護衛艦於 12 月 27 日與 28 日先後通過宮古海峽進入太平洋，與 1 艘飛彈驅逐艦會合後，於 30 日一同返回東海。

廣告 廣告





多名日本政府相關人士分析，這一系列海空行動與解放軍環台軍演高度相關，可能是模擬台海衝突時，對台灣周邊海域實施封鎖，同時牽制美軍自太平洋方向馳援的作戰構想。





另一方面，尖閣諸島（釣魚台列嶼）周邊海域緊張情勢持續升高。日本第 11 管區海上保安本部指出，4 艘中國海警船 3 日晚間起進入尖閣周邊的接續水域航行，並全數搭載機砲。日方統計，中國公務船 2025 年在該海域航行天數累計達 357 天，創 2012 年尖閣國有化以來新高。